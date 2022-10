Stasera in tv domenica 23 ottobre 2022, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv domenica 23 ottobre 2022. Su Raitre, il talk show Che tempo che fa, programma condotto da Fabio Fazio. Su La7, l’attualità con Non è L’Arena, programma condotto da Massimo Giletti.

Stasera in tv domenica 23 ottobre 2022, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, la fiction Mina Settembre 2, con Serena Rossi, Giorgio Pasotti, Giuseppe Zeno. Due episodi: il primo s’intitola, “Angioletta”. Mina (Serena Rossi) si occupa del delicato caso di Angioletta, una ragazzina che non si riconosce nel proprio sesso biologico. Grazie a un incontro casuale, Max scopre che Titti è incinta: l’uomo pensa che potrebbe essere lui il padre del bambino.

A seguire, il secondo episodio, “Il genio”. Quando il tuttofare di fiducia del consultorio si rompe un braccio e deve essere operato, Mina scopre che non possiede documenti d’identità. Nel tentativo di evitargli di passare un guaio, si imbarca verso Taranto insieme con Domenico (Giuseppe Zeno), alla ricerca del passato dell’uomo.

Su Raitre, alle 20.00, il talk show Che tempo che fa. Politica, cultura e spettacolo sono come ogni domenica protagonisti nello studio di Fabio Fazio. Dopo le interviste, gli interventi degli ospiti e lo spazio di Luciana Littizzetto, tutti al Tavolo per concludere la serata con la tradizionale chiacchierata alla quale, dal 16 ottobre, partecipa anche Simona Ventura.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Zona bianca. Mentre la maggioranza muove i primi passi nel tentativo di dare risposte rapide ed efficaci alle necessità dei cittadini, con l’approssimarsi dell’inverno la crisi energetica fa sempre più paura. Di questo e di altri temi che monopolizzano l’attenzione dell’opinione pubblica si occupa Giuseppe Brindisi.

Su Canale 5, alle 21.20, il comedy show La notte di Scherzi a parte. Enrico Papi propone questa sera gli scherzi migliori e più divertenti delle cinque puntate dell’edizione appena conclusa. Come quello a Federico Fashion Style, che si è visto arrivare nel suo nuovo negozio gli addetti agli spurghi, e quello dell’olimpionico Marcell Jacbs nel museo delle cere.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Non è L’Arena. Massimo Giletti cerca di fare il punto sui due temi più caldi dell’attualità: la nascita del nuovo governo e l’evoluzione del conflitto in Ucraina. La trasmissione sta per festeggiare i 5 anni di vita: va in onda infatti dal 12 novembre 2017.

Su Tv8, alle 21.00, Automobilismo: G.P. degli Stati Uniti. Dopo aver conquistato il secondo titolo Mondiale consecutivo in Giappone, Max Verstappen cerca oggi di bissare il successo ottenuto lo scorso anno sulla pista di Austin, in Texas. Questa rete trasmette stasera la gara in diretta.

Su Nove, alle 21.25, il reality Il contadino cerca moglie. Continua il reality condotto da Gabriele Corsi dove 5 contadini single si mettono in gioco per conquistare le ragazze di città. Tra i concorrenti c’è Teodoro: 28 anni, nato in Alto Adige, vive in un casale in Toscana dove coltiva canapa.

I film di questa sera domenica 23 ottobre 2022

Su Rai 4, alle 21.20, il film drammatico del 2018, di Joe Penna, Arctic, con Mads Mikkelsen, Maria Thelma Smaradottir. Quando il suo aereo si schianta, Overgard resta bloccato nell’Artico in attesa dei soccorsi: dovrà confrontarsi con la durezza dell’ambiente e difendersi dagli attacchi degli orsi polari.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film d’avventura del 2015, di Christian Duguay, Belle & Sebastien – L’avventura continua, con Félix Bossuet. Sebastien attende con ansia il ritorno di Angelina. La giovane, però, rimasta vittima di un incidente, è data per morta. Sebastien non si rassegna all’idea e decide di andare a cercarla.

Su Italia 1, alle 21.20, il film fantastico del 2005, di Tim Barton, La fabbrica di cioccolato, con Johnny Depp, Freddie Highmore. L’eccentrico Willy Wonka (Johnny Depp), titolare di una famosa fabbrica di cioccolato, invita cinque bambini a visitare la sua azienda, mettendo in palio un ricchissimo premio. Tra i fortunati c’è anche Charlie Bicket (Freddie Highmore). Povero, ma assai scaltro, sarà proprio lui ad aggiudicarsi la vittoria.

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film d’azione del 2007, di Michael Davis, Shoot’em up – Spara o muori, con Clive Owen. Un certo Smith si trova coinvolto in una sparatoria in cui muore una donna, che teneva tra le braccia un neonato. L’uomo si prende cura del piccolo, ma scopre qualcosa.

Su Iris, alle 21.00, il film storico del 2004, di Oliver Stone, Alexander, con Colin Farrell, Angelina Jolie. IV secolo a.C.: Alessandro succede a padre sul trono di Macedonia. Sostenuto dalla madre Olimpiade, il giovane sogna di conquistare il mondo, dall’Egitto all’India.

Stasera in tv domenica 23 ottobre 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2009, di Marco Risi, Fortapàsc, con Libero De Rienzo, Valentina Lodovini. Anni 80. Giancarlo Siani, giovane cronista de “Il Mattino” di Napoli, indaga sui boss della camorra e sui politici collusi. Le sue inchieste danno fastidio a molti.