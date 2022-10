Melaverde 23 ottobre, tra la Valtellina e nuovi modelli agricoli

Condividi su

Melaverde torna con la puntata del 23 ottobre 2022. Come accade tradizionalmente, i due conduttori on the road, vanno in giro per l’Italia alla scoperta delle eccellenze agricole ed agro alimentari del nostro paese per farle conoscere ai telespettatori. Dopo il viaggio della scorsa settimana, vediamo dove si trovano oggi Ellen Hidding e Vincenzo Venuto. Qui tutte le anticipazioni. L’appuntamento è per oggi, domenica, alle 11.55 su Canale 5.

Melaverde 23 ottobre in Valtellina

Questa domenica 23 ottobre 2022, le telecamere di Melaverde raggiungeranno la Valtellina, regione geografica alpina, corrispondente al bacino idrico del fiume Adda a monte del lago di Como, nella regione Lombardia. L’intera valle e la Valchiavenna formano insieme la Provincia di Sondrio

Qui Melaverde si ferma per raccontare ai telespettatori la storia di un padre e una figlia i quali, spinti da una passione in comune, hanno creato un’azienda agricola che si pone come modello per il futuro dell’agricoltura e dell’allevamento.

Nella puntata di Melaverde del 23 ottobre il pubblico scoprirà una stalla tecnologica dove nulla viene lasciato al caso e dove tutto è organizzato in funzione di garantire alla mandria un totale e completo benessere animale. Tutti coloro che sono sintonizzati sul programma del day time mattutino di Canale 5 scopriranno i prodotti tradizionali lavorati nel caseificio.

Accoglienza e relax nella vita di campagna

Sempre nella puntata di Melaverde del 23 ottobre ripercorreremo, insieme ai conduttori, tutte le diverse attività presenti che danno vita ad un’azienda multifunzionale che comprende anche l’accoglienza, il relax e la voglia di far conoscere la vita moderna di campagna.

I telespettatori di Melaverde conosceranno, inoltre, una filiera nata grazie ad un sogno. Si tratta di un modello agricolo unico ormai pronto per scrivere la nuova storia del futuro dell’agricoltura italiana.

Per saperne di più, l’appuntamento è fissato per oggi, domenica, qualche minuto prima di mezzogiorno, con una nuova puntata di Melaverde.

Il programma è fruibile anche su MediasetPlay.