Tu Si Que Vales 22 ottobre, tutte le esibizioni della puntata: Antonietta Messina e Hunter Howell in finale

Condividi su

Sabato 22 ottobre, dalle ore 21:25 su Canale 5, è prevista la messa in onda di una nuova puntata di Tu Si Que Vales. Il programma di esibizioni è condotto da Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni, Alessio Sakara e Giulia Stabile. A giudicare le performance Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi. I talenti, inoltre, sono valutati da una giuria popolare presieduta da Sabrina Ferilli. L’ospite della serata è il cantante Francesco Gabbani.

Tu Si Que Vales 22 ottobre, Antonietta Messina è finalista

Inizia Tu Si Que Vales di sabato 22 ottobre. Dopo i saluti di rito da parte di conduttori e giurati, si parte con le performance. I primi a esibirsi sono Stefanny ed Eremy, ballerini acrobatici molto bravi che ricevono una standing ovation e 4 sì. Successivamente arriva Antonietta Messina, 59 enne che racconta di essere in lotta per la seconda volta contro un brutto male. Canta La vita. Grande commozione in studio e altra standing ovation assolutamente meritata: l’esibizione è stata di altissimo livello. Porta in scena anche È la mia vita di Albano, che dedica alla sorella che non c’è più. Riceve 100% dei voti dal pubblico e i giudici scelgono di mandarla in finale.

Tu Si Que Vales del 22 ottobre prosegue con Salvo By Night, che si definisce musicista e talent scout di successo. Afferma di aver ottenuto molti successi all’estero. Sogna di condurre un programma sui talenti prodotto da Maria De Filippi. Canta male e Zerbi lo stronca: “Sei stonato, un incubo da vedere e da sentire“. Il pubblico gli dà un no all’82%. Ferilli sbotta: “Io ho iniziato facendo i cappuccini sul set agli attori. Non ti conosce nessuno e parli come se fossi chissà chi. Datti una regolata“. Dal pubblico urlano a Salvo di andare a casa. Ovviamente riceve tutti no.

Si continua con una esibizione horror, ad opera della concorrente già presente sette giorni fa. Quest’ultima ordina ai giudici di pescare dei bigliettini, all’interno dei quali sono scritte le loro personali fobie. Ferilli trova la scritta “scarafaggi”. La portavoce della giuria popolare, poi, è costretta a prendere qualcosa all’interno di una scatola: è una mela è presente una mela piena di blatte.

Continuano gli scherzi a Sabrina Ferilli, Hunter Howell altro finalista

Tu Si Que Vales del 22 ottobre va avanti. Arriva Giovannino. L’attrice lo accoglie con una pistola ad acqua. Il prossimo performer è Daniel K, mago originario dell’Uruguay. Realizza dei trucchi molto belli con l’aiuto di De Filippi e Scotti. Riceve 4 sì. Dopo l’esibizione, nello studio irrompe nuovamente il partecipante horror, che prende di mira Sabrina Ferilli. In studio arrivano poi gli Head First Acrobats, ginnasti e spogliarellisti che hanno realizzato una performance a tema Antica Roma. Ricevono tutti sì.

La serata continua con Roberto Maurici, che canta Tanta voglia di lei dei Pooh e Bella senz’anima di Riccardo Cocciante. Già dalla prima nota si comprende che apparterrà al circuito della Scuderia Scotti. E infatti, così è. Riceve l’89% dei sì e vola in finale nel “circuito del talento“, come definito dal conduttore. Per i prossimi concorrenti ci si sposta in esterna, dove Hunter Howell esegue delle acrobazie alla guida di un mono – ruota, mezzo a motore da lui creato e composto di una sola, grande ruota. Riceve il 100% del pubblico e anche Hunter è in finale.

Tu Si Que Vales del 22 ottobre prosegue con il ginnasta Simoneau, che effettua una performance acrobatica sulle note di Another Love di Tom Odell. Vale per tutti. Poco dopo torna Giovannino, che pretende da Sabrina Ferilli di ricevere la pistola ad acqua. Successivamente fanno il loro ingresso Sam e Louis, circensi che realizzano un numero di acrobazie su grandi altezze. Altri quattro, meritati, sì.

Tu Si Que Vales 22 ottobre, continuano le esibizioni: tornano Gli Orsi

Tu Si Que Vales del 22 ottobre va avanti: tornano Gli Orsi già visti nelle precedenti settimane. Come di consueto, coinvolgono i giudici in una prova. Questa volta, Gerry deve mimare una canzone e gli altri devono indovinare la hit. È il momento di Alessandro, istruttore di pugilato che porta in scena una dimostrazione con i figli Marzio ed Anthony. Per loro quattro sì. Zerbi e Mammucari improvvisano un match.

Il prossimo talento è Maurizio Straface, banchiere che effettua il ballo dell’elicottero, che consiste nel fare su e giù da terra.