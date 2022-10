Il Paradiso delle Signore 7: anticipazioni puntate dal 24 al 28 ottobre 2022

Condividi su

Tutte le anticipazioni sulla serie Il Paradiso delle Signore 24-28 ottobre 2022. L’appuntamento è su Rai 1 nel day time pomeridiano alle 15:55, dal lunedì al venerdì. Ecco tutto ciò che accade giorno per giorno.

Il Paradiso delle Signore 7 – anticipazioni 24-28 ottobre 2022

Ezio e Veronica sperano nell’aiuto della Contessa per ottenere l’annullamento del matrimonio di lui e Gloria. Maria riceve i complimenti per l’abito disegnato alla Baronessina Foppa. Vittorio presenta Vito Lamantia allo staff come il nuovo contabile del Paradiso. La Sacra Rota intanto, si è definitivamente espressa sull’annullamento del matrimonio di Ezio e Gloria.

Puntata 25 ottobre

Adelaide invita Maria alla festa del Circolo, mentre Flora inizia a far trasparire il suo malumore per il successo della Puglisi. Per risollevare il morale in casa Colombo-Zanatta, Gemma e Stefania fanno una sorpresa a Ezio e Veronica. Vito rimane abbagliato dalla bellezza e dall’eleganza di Maria. Al Circolo, Maria riceve i complimenti per l’abito della Baronessina Foppa e la Contessa coglie l’occasione per elogiare in pubblico la giovane siciliana e umiliare Flora.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni puntata 26 ottobre

Flora manifesta a Umberto tutto il suo malumore per l’oltraggio subito da Adelaide la sera prima: teme che la Puglisi possa rubarle il posto. Guarnieri chiede alla Baronessa Foppa di assumere Maria nella sua azienda di tessuti in Costa Azzurra, per allontanarla dal Paradiso. Di ritorno da una consegna, Armando racconta a Marcello di aver visto Caterina, la madre di Anna, che avrebbe dovuto trovarsi in America.

Puntata 27 ottobre

Grazie all’aiuto di Armando, Marcello decide di raggiungere Anna al suo paese per conoscere la verità e una volta arrivato scoprirà che la Imbriani ha raccontato solo bugie. Umberto riesce nel suo intento e i Foppa offrono un lavoro a Maria, mentre Gloria chiede alla Veneri di aiutare Gemma a eludere i giornalisti. Purtroppo, però, il peggio accade a Veronica, assalita in strada da alcune donne che le rivolgono terribili insulti. Intanto, nonostante l’imminente rientro di Anna, Armando e Marcello decidono di non rivelare nulla a Salvo su ciò che hanno scoperto.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni puntata 28 ottobre 2022

Marcello e Armando sono in balia del senso di colpa: hanno scoperto che la madre di Anna è in salute e non è mai partita per l’America, ma non hanno detto nulla a Salvo. I due amici dell’Amato hanno però intenzione di rimediare… Intanto Maria è indecisa se accettare o meno la proposta dei Foppa, che la porterebbe nella meravigliosa Costa Azzurra, ma sembra che a darle la spinta per decidere ci penserà Vito. Gloria scopre che Veronica è stata aggredita e, accidentalmente, mette Ezio al corrente. Mentre Don Saverio consiglia ai Colombo di non vivere più insieme, Anna torna a Milano e svela a Salvo la spinosa verità.