Bake Off Italia 28 ottobre diretta: nuove sfide per i concorrenti

Questa sera, venerdì 28 ottobre, va in onda su Real Time alle 21.20 la nuova puntata di Bake Off Italia. Conduce Benedetta Parodi affiancata dai tre giudici Tommaso Foglia, Ernst Knam e Damiano Carrara con la partecipazione di Clelia D’Onofrio. I concorrenti di sfideranno come di consueto nelle tre prove di Creatività, Tecnica e a Sorpresa.

Bake Off 28 ottobre diretta – la prova creatività

I concorrenti che prenderanno parte alla gara sotto il tendone di Bake Off Italia nella puntata del 28 ottobre sono: Stefano, Mukesh, Chiara, Davide, Ginevra e Riccardo. E poi Leonardo, Alessio e Margherita. Nella scorsa puntata Alessio ha vinto il grembiule blu, mentre Paola è stata eliminata.