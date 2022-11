Stasera in tv venerdì 4 novembre 2022, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv venerdì 4 novembre 2022. Su Raitre, il film biografico La scelta di Maria con Sonia Bergamasco. Su Rete 4, l’attualità con Quarto grado, programma condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Stasera in tv venerdì 4 novembre 2022, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, il varietà Tale e Quale Show. Nella scelta delle imitazioni Carlo Conti e i suoi autori cercano sempre di sorprendere il pubblico e la giuria, di cui fa parte Cristiano Malgioglio. Come quando hanno chiesto a Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni di trasformarsi in Stanlio e Ollio, uno dei migliori momenti di questa edizione.

Su Rai 5, alle 21.45, Filarmonica della Scala. In occasione dei quarant’anni della Filarmonica della Scala, si ripercorre la storia dell’orchestra dal 1982 a oggi attraverso i suoi concerti e i suoi direttori, a partire dal suo fondatore Claudio Abbado e il rapporto stretto con la città di Milano

Programmi Mediaset, La7, Tv8

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarto grado. Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero approfondiscono i casi che hanno maggiormente colpito l’opinione pubblica. Come quello di Vinitha Nicolò, la 39enne trovata morta in Val di Non (TN). Tra gli opinionisti, l’ex pm di Bergamo Carmen Pugliese, Caterina Collovati e il giornalista Umberto Brindani.

Su Canale 5, alle 21.20, la sesta e ultima puntata della fiction Viola come il mare, con Francesca Chillemi e Can Yaman. Viola (Francesca Chillemi), delusa dal comportamento di Don Andrea, si appassiona al caso di un uomo che sta cercando la figlia scomparsa. Intanto Demir (Can Yaman) inizia a credere che una vera e propria talpa agisca nell’ombra per depistare le sue indagini su traffico di esseri umani.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Propaganda Live. L’ironia e il disincanto che caratterizzano il programma di Diego Bianchi sono provvidenziali in un momento come questo. A dire la loro anche i giornalisti Francesca Schianchi, Paolo Celata e Filippo Ceccarelli, ospiti fissi.

Su Tv8, alle 21.30, il talent Masterchef Italia. Giorgio Locatelli, Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo conducono la 6° puntata. Il tema dell’Invention Test è la fusione tra popoli, l’ospite è Anissa Helou, chef esperta di cucina mediorientale. La prova in esterna è al Molo Audace di Trieste.

Nove, Real Time, Sky Cinema Due

Su Nove, alle 21.25, il varietà Fratelli di Crozza. Anche stasera Maurizio Crozza racconta i fatti di stretta attualità attraverso le imitazioni e i suoi monologhi. Lo show è visibile anche in streaming sulla piattaforma discovery+ dove è possibile rivedere tutte le vecchie puntate.

Su Real Time, alle 21.20, il talent Bake Off Italia: Dolci in forno. Per il quarto anno consecutivo, la location del programma condotto da Benedetta Parodi è Villa Borromeo d’Adda. L’edificio, situato ad Arcore, è circondato da un parco e risale al XVIII secolo.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, la fiction Romulus 2 – La guerra per Roma, con Andrea Arcangeli, Francesco Di Napoli. Si avvicina alla conclusione l’epica vicenda di Yemos e Wiros. Secondo quanto dichiarato dal regista Matteo Rovere, per la serie è stato realizzato un “green set” totalmente ecosostenibile.

I film di questa sera venerdì 4 novembre 2022

Su Raitre, alle 21.25, il film biografico del 2021, di Francesco Miccichè, La scelta di Maria, con Sonia Bergamasco, Cesare Bocci. Ottobre 1921: Maria Bergamas (Sonia Bergamasco), contadina di Trieste, è una delle madri che durante la Grande guerra hanno perso un figlio. A lei il compito di scegliere ad Aquileia, tra 11 salme, quella che pochi giorni dopo, il 4 novembre, sarà posta all’interno del Monumento al Milite Ignoto.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2018, di Franck Dubosc, Tutti in piedi, con Franck Dubosc, Alexandra Larry. Jocelyn, inguaribile seduttore e incallito bugiardo, si finge paraplegico per conquistare Julie. La situazione si complica quando lei gli presenta la sorella, costretta su una sedia a rotelle.

Su Italia 1, alle 21.20, il film drammatico del 2018, di Anthony Maras, Attacco a Mumbai – Una vera storia di coraggio, con Dev Patel, A. Hammer. La storia vera degli attentati terroristici che nel novembre 2008 portarono il terrore nella città di Mumbai, in India. Tra gli obiettivi dei criminali anche il lussuoso Taj Mahal Palace Hotel, dove il coraggioso cameriere Arjun (Dev Patel) non esita a rischiare la propria vita pur di aiutare i clienti in pericolo.

Su 20 Mediaset, invece, alle 21.05, il film fantastico del 2019, di N. Marshall, Hellboy, con David Harbour. Hellboy, il semi-demone che protegge la Terra dalle creature soprannaturali, questa volta è impegnato in una missione a Londra per fronteggiare un’antica strega malvagia tornata dal regno dei morti.

Su Iris, alle 21.00, il film poliziesco del 1971, di Don Siegel, Ispettore Callaghan: il caso Scorpio è tuo!, con Clint Eastwood. San Francisco. L’ispettore Callaghan, famoso per i metodi poco ortodossi, cattura uno psicopatico che sta terrorizzando la città. Ma il killer torna in libertà grazie a un cavillo legale.

Stasera in tv venerdì 4 novembre 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2010, di Dennis Dugan, Mia moglie per finta, con Jennifer Aniston, Adam Sandler, Nicole Kidman. Per coprire una bugia, il chirurgo plastico Danny Maccabee convince l’assistente Katherine a fingersi sua moglie per il tempo di una vacanza. Ci saranno effetti indesiderati.

Su Sky Cinema Family, invece, alle 21.00, il film d’animazione del 2022, di Ben Stassen, Benjamin Mousquet, Hopper e il tempio perduto. Il coniglio Hopper sogna di diventare un grande avventuriero. Quando lo zio Lapin minaccia la serenità del regno, Hopper s’imbarca in una fantastica avventura per fermarlo.

Su Sky Cinema Action, infine, alle 21.00, il film thriller del 2011, di Joe Wright, Hanna, con Saoirse Ronan, Cate Blanchett. L’adolescente Hanna vive con il padre isolata in nuna foresta. L’uomo, un ex agente della Cia braccato dai suoi vecchi compagni, l’ha addestrata nelle più micidiali tecniche di difesa.