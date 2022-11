Stasera in tv domenica 6 novembre 2022, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv domenica 6 novembre 2022. Su Raitre, il talk show Che tempo che fa, condotto da Fabio Fazio. Su La7, l’attualità con Non è L’Arena, condotto da Massimo Giletti.

Stasera in tv domenica 6 novembre 2022, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, gli ultimi due episodi della fiction Mina Settembre 2, con Serena Rossi. Due episodi. Il primo s’intitola, “With a little help”. L’aver contattato la madre di Viola costa molto caro a Mina (Serena Rossi), che viene sospesa e costretta a lasciare il consultorio. Domenico prova a farle riavere il lavoro, mentre Titti e Irene provano a convincere l’Ordine degli assistenti sociali a riabilitare l’amica. A seguire, “Andare a vedere”. Il giorno del matrimonio di Titti si avvicina. Intanto Olga è tornata a casa, ma la storia che racconta non regge. Anche Anna, la sorella di Domenico, causa qualche preoccupazione.

Su Raitre, alle 20.00, il talk show Che tempo che fa. Fabio Fazio si divide tra le interviste ai protagonisti dell’attualità politica e culturale e gli incontri con i big del cinema, della musica e della tv. Accanto a lui, Filippa Lagerback introduce gli ospiti, mentre Luciana Littizzetto strappa risate a scena aperta con i suoi monologhi. A seguire, il Tavolo.

Programmi Mediaset, La7

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Zona bianca. I primi passi del governo Meloni, le tensioni internazionali che non accennano a diminuire, una nuova preoccupante risalita dei contagi Covid. Giuseppe Brindisi e la sua redazione propongono un riassunto degli avvenimenti più caldi del momento, con servizi esclusivi e autorevoli ospiti in studio.

Su Italia 1, alle 20.30, l’attualità con Le Iene presentano: Inside. La storica “Iena” Giulio Golia racconta la vicenda di Angelo Vassallo, pescatore e sindaco del comune di Pollica (Salerno), ucciso in un attentato ad Acciaroli il 5 settembre 2010. Quest’anno nove persone sono state accusate a vario titolo di omicidio, associazione a delinquere e traffico di stupefacenti.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Non è L’Arena. Con la solita grinta e il contributo degli ospiti di Massimo Giletti affronta gli argomenti più scottanti dell’attualità, a partire dalle pressioni rivolte a Giorgia Meloni dai suoi partner di governo per ottenere maggiore visibilità.

Nove, Real Time

Su Nove, alle 21.25, il reality Il contadino cerca moglie. Ancora una serata in compagnia di Gabriele Corsi e dei cinque contadini alla ricerca dell’anima gemella. Il programma proseguirà fino al 20 novembre quando i single comunicheranno finalmente le loro scelte al conduttore.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Il castello delle cerimonie – “Comunione di Giovanna”. Donna Imma e Matteo aprono le porte del loro sfavillante castello per accogliere Giovanna, star di Tik Tok, che sogna per la sua prima comunione una festa scintillante. Riusciranno a esaudire il suo desiderio?

I film di questa sera domenica 6 novembre 2022

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2013, di Alain Gsponer, Un fantasma per amico. Nel castello di Eulenstein, convertito in museo, abita un piccolo spettro che desidera almeno per una volta vedere la luce del giorno. Così, quando al maniero arriva il giovane Karl…

Su Canale 5, alle 21.20, il film drammatico del 2020, di Chris Sanders, Il richiamo della foresta, con Harrison Ford. Rapito per essere venduto ai cercatori d’oro in partenza per il Klodike, il cane Buck vive una serie di disavventure: maltrattato e denutrito, alla fine si ritrova in Alaska, dove rischia di morire prima di essere messo in salvo dall’anziano eremita John Thornton (Harrison Ford), che diventa per lui un vero amico.

Su Tv8, alle 21.30, il film d’azione del 2013, di B. Kormakur, Cani sciolti, con Denzel Washington, Mark Wahlberg. Gli agenti Bobby Trench e Marcus Stigman, infiltrati in una banda di narcotrafficanti, diffidano l’uno dell’altro. Ma quando la loro missione fallisce, sono costretti a collaborare.

Su Iris, alle 21.00, il film western del 1985, di Clint Eastwood, Il cavaliere pallido, con Clint Eastwood, Michael Moriarty. Una tranquilla cittadina subisce le prepotenze del ricco Coy Lehood. A difendere la piccola comunità arriva un cavaliere solitario, metà prete e metà pistolero, soprannominato Il predicatore.

Stasera in tv domenica 6 novembre 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2018, di Asghar Farhadi, Tutti lo sanno, con Penélope Cruz, Javier Bardem. Laura ritorna nella sua cittadina natale appena fuori Madrid per prendere parte al matrimonio della sorella. Ma la riunione familiare finirà per portare a eventi inaspettati.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film di fantascienza del 2011, di Len Wiseman, Total Recall – Atto di forza, con Colin Farrell. Fine del XXI secolo. Doug, operaio di una fabbrica di robot con problemi di memoria, si fa innestare i ricordi di una vacanza su Marte. Ma qualcosa va storto.