Fuori dal Coro, con Mario Giordano: anticipazioni 15 novembre

Martedì 15 novembre in prima serata su Retequattro, è previsto un nuovo appuntamento con Fuori dal Coro condotto da Mario Giordano. Nella nuova puntata il conduttore tratterà vari argomenti che spaziano dalla politica all’attualità. Tra i temi in primo piano l’immigrazione in Italia ed il reddito di cittadinanza.

Fuori dal Coro, 15 novembre – anticipazioni

Nel corso della nuova puntata di Fuori dal Coro in onda il 15 novembre, Mario Giordano parlerà dell’emergenza migrazione. Lo farà attraverso un reportage nelle città dove il fenomeno si è esteso velocemente. L’immigrazione in Italia è stata negli ultimi giorni oggetto di numerosi dibattiti. Una situazione in cui è coinvolto il nostro Paese e che ha portato a dei contrasti con la Francia, tanto che è dovuta intervenire anche l’Ue.

Nella puntata del 15 novembre di Fuori dal Coro, il conduttore affronterà inoltre il tema del reddito di cittadinanza. Anche quest’ultimo è un argomento che crea discussioni tra i nostri politici, e su cui ancora il nostro Governo sta lavorando. Giordano analizzerà dunque chi avrebbe dovuto vigilare sull’erogazione dei fondi per tale sussidio.

Tornerà, inoltre, nella nuova puntata di Fuori dal Coro del 15 novembre il cavallo di battaglia della trasmissione “Ladri di case” con un’inchiesta esclusiva relativa al racket delle abitazioni occupate nelle varie città italiane. Il conduttore si focalizzerà, come sempre, su singoli casi, per far capire al meglio la situazione al telespettatore. Durante il corso della serata focus anche sul tema della transizione ecologica, attraverso un viaggio all’interno del mondo dei “fanatici verdi”.

Le origini del talk show

Il giornalista e conduttore televisivo Mario Giordano conduce la trasmissione televisiva di Retequattro Fuori dal Coro dal 24 settembre 2018. Quest’anno il talk show è giunto alla sua quinta edizione e va in diretta dallo studio 5 del Centro di produzione Mediaset di Cologno Monzese. Nato come appuntamento quotidiano nella fascia preserale, viene poi, nell’estate del 2019, trasmesso in prima serata una volta a settimana.

Nel programma ci sono degli ospiti che tornano più volte all’interno del talk show o intervengono in video collegamento. Ogni edizione ha una sigla diversa, dal brano dei Pink Floyd a Believer del gruppo musicale Imagine Dragons, fino alla sigla attuale Supermodel dei Maneskin.

E’ con la seconda edizione, quella del 2019, che la media del talk show Fuori dal Coro ha raggiunto la percentuale più alta di share, ovvero 8,60% per un totale di 40 puntate. La media delle successive edizioni si aggira intorno al 5,63% e 6,17%.

Il programma è ideato e condotto da Mario Giordano ed è curato da Enrico Parodi. La regia è di Donato Pisani.