Stasera in tv venerdì 18 novembre 2022, I programmi in onda

Stasera in tv venerdì 18 novembre 2022. Su Raidue, Tennis ATP Finals 2022. Su Canale 5, il film commedia Cado dalle nubi, con Checco Zalone.

Stasera in tv venerdì 18 novembre 2022, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, l’ultima puntata del varietà Tale e Quale Show. Nell’ultima puntata lo show di Carlo Conti propone la sfida tra i migliori artisti di questa edizione, terminata la scorsa settimana, e quelli del 2021. Ogni esibizione viene valutata e votata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. A trionfare un anno fa sono stati i Gemelli di Guidonia.

Su Raidue, invece, alle 21.00, Tennis: ATP Finals 2022. Tra le matricole del torneo c’è anche lo spagnolo Carlos Alcaraz, l’adolescente dei record, il più giovane numero uno della storia, considerato l’erede di Rafael Nadal. Nel 2022 ha vinto il suo primo Slam, gli US Open, dopo aver battuto nei quarti di finale, in una partita epica, il nostro Jannik Sinner.

Su Rai 5, alle 21.45, Filarmonica della Scala. Tema. Prosegue il racconto dei quarant’anni di storia della Filarmonica della Scala, dal 1982 a oggi. Tra i documenti tre concerti storici diretti da Myung-Whun Chung, Georges Pretre e Daniel Harding.

Programmi Mediaset, La7, Tv8

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarto grado. Misteri irrisolti e fatti di cronaca che coinvolgono l’opinione pubblica sono al centro del programma investigativo condotto da Gianluigi Nuzzi. Tra gli spazi fissi, quello dedicato ai social dove Sebastiana Cutugno legge e commenta le opinioni dei lettori arrivate su Facebook, Twitter e Instagram.

Su La7, invece, alle 21.15, l’attualità con Propaganda Live. L’attualità italiana diventa uno show grazie a Diego Bianchi: gli danno manforte il vignettista e coautore Makkox, il cantautore Roberto Angelini con la sua band e i giornalisti Francesca Schianchi, Paolo Celata e Filippo Ceccarelli.

Su Tv8, alle 21.30, il talent Masterchef Italia. Rivediamo l’8° puntata dell’11° stagione del reality condotto da, tra l’altro, Bruno Barbieri. Tema della “Mistery Box” sono i tuberi: i concorrenti devono cucinare i loro piatti utilizzando zenzero, manioca, rafano, rapa bianca e topinambur.

Nove, Real Time, Sky Cinema Uno

Su Nove, alle 21.25, il varietà Fratelli di Crozza. Il nuovo governo continua ad offrire nuovi spunti a Maurizio Crozza. Questa stagione continua a conquistare ottimi ascolti: 1,7 milioni di telespettatori con uno share superiore al 7%. Visibile anche in streaming su discovery+.

Su Real Time, invece, alle 21.20, il talent Bake Off Italia: dolci in forno. A un passo dalla semifinale, è tempo di confrontarsi con i dolci più amati della domenica. Gli aspiranti pasticcieri, sotto lo sguardo dei giudici, tra cui Damiano Carrara, faranno di tutto per rimanere in gara.

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, la fiction Il grande gioco – “Fuorigioco” e “Sostituzione” con Francesco Montanari. Corso Manni, golden boy dei procuratori calcistici della ISG, viene screditato da false accuse. Con l’aiuto del giovane procuratore Marco Assari, cerca di ricostruire la sua carriera.

I film di questa sera venerdì 18 novembre 2022

Su Raitre, alle 21.25, il film drammatico del 2019, di Guido Lombardi, Il ladro di giorni, con Riccardo Scamarcio, Augusto Zazzaro. Uscito di prigione dopo aver scontato sette anni, Vincenzo (Riccardo Scamarcio) va subito in Trentino dove il figlio Salvo, di 11 anni, vive con gli zii dal giorno del suo arresto. Il bambino appare confuso dal ritorno del padre, ma durante un viaggio verso il Sud i due impareranno a conoscersi meglio.

Su Canale 5, invece, alle 21.20, il film commedia del 2009, di Gennaro Nunziante, Cado dalle nubi, con Checco Zalone, Dino Abbrescia. Checco (Checco Zalone), un trentenne pugliese, sogna di sfondare come cantante. Lasciato dalla fidanzata e deriso dai concittadini, decide di cercare fortuna a Milano, dove si stabilisce a casa del cugino. Ben presto Checco perde la testa per una bella ragazza, che però pensa a lui solo come a un amico.

Su Italia 1, alle 21.20, il film di fantascienza del 2015, di Andy Weir, Sopravvissuto -The Martian, con Matt Damon, Jesica Chastain. Durante una missione su Marte, l’astronauta Mark Watney (Matt Damon) viene creduto morto durante una tempesta e abbandonato dal suo equipaggio. Ma lui è sopravvissuto e si ritrova solo sul pianeta ostile. Con scarse provviste, Mark deve trovare un modo per sopravvivere e tornare a casa.

20 Mediaset, Iris, La 5

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film horror del 1996, di Wes Craven, Scream, con Neve Campbell, David Arquette. In una cittadina, un serial killer con il volto coperto da una maschera che ricorda il celebre quadro “L’urlo di Munch” semina la morte. La coraggiosa Sidney cerca di fermarlo.

Su Iris, alle 21.00, il film poliziesco del 1976, di J. Fargo, Cielo di piombo ispettore Callaghan, con Clint Eastwood. Stavolta Callaghan deve affrontare una banda di terroristi guidati da un reduce del Vietnam. Come partner nelle indagini gli viene assegnata Kate, ispettrice neo promossa.

Su La 5, alle 21.10, il film commedia del 2010, di G. Berlanti, Tre all’improvviso, con Katherine Heigl, Josh Duhamel. Holly ed Eric si detestano da sempre. Ma il testamento di una coppia di amici, che ha perso la vita in un incidente d’auto, li costringerà ad allevare insieme la piccola Sophie.

Stasera in tv venerdì 18 novembre 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2015, di Lenny Abrahamson, Room, con Jacob Tremblay, Brie Larson. Ma vive prigioniera in una minuscola stanza con il figlio Jack. Quando il bimbo compie 5 anni, lei gli racconta la verità sul mondo e cercano di escogitare un piano di fuga.

Su Sky Cinema Action, invece, alle 21.00, il film fantastico del 2015, di Wes Ball, Maze Runner -La fuga, con Dylan O’Brien, Kaya Scodelario. Thomas, Teresa, Newt e gli altri sono fuggiti dal labirinto, ma ancora non sono liberi. Sono finiti infatti in una prigione fatta di regole e segreti ancora tutti da scoprire.

Su Sky Cinema Suspense, infine, alle 21.00, il film di fantascienza del 2021, di Lisa Joy, Frammenti dal passato – Reminiscenze, con Rebecca Ferguson, Hugh Jackman. Nick è un investigatore privato che riesce a penetrare nella mente facendo riemergere ricordi ed emozioni. Ma l’incontro con una nuova cliente, Mae, cambierà le cose.