Stasera in tv sabato 19 novembre 2022, I programmi in onda

Stasera in tv sabato 19 novembre 2022. Su Raitre, serata di prosa con Sei pezzi facili, con Valerio Mastandrea. Su Rete 4, il film commedia …continuavano a chiamarlo Trinità, con Bud Spencer e Terence Hill.

Stasera in tv sabato 19 novembre 2022, Rai

Su Raiuno alle 20.35, il talent Ballando con le stelle. Anche stasera i Vip in gara sono pronti a scendere in pista per conquistare giuria e pubblico. Al timone, come di consueto, Milly Carlucci, affiancata da Paolo Belli. Sul sito ballandoconlestelle.rai.it è possibile trovare informazioni sui concorrenti, sui maestri, sulla giuria e sulle singole puntate.

Su Raidue, alle 21.00, Tennis: ATP Finals. Dopo la fase a gironi, terminata ieri sera, il torneo di Torino si avvia alla sua conclusione. Stasera assistiamo alla seconda semifinale, domani invece è in programma la finalissima. L’edizione del 2021 fu vinta dal tedesco Alexander Zverev, bloccato quest’anno da un brutto infortunio al Roland Garros.

Su Raitre, alle 22.00, serata di prosa: Sei pezzi facili – Il teatro di Mattia Torre. Sotto la direzione artistica e la regia di Paolo Sorrentino vanno in scena sei lavori di Mattia Torre, autore di cinema e teatro morto nel 2019. Si parte dal monologo “Migliore” con Valerio Mastandrea. Parla della metamorfosi di un uomo che da paranoico e insicuro si tramuta in un essere spietato.

Su Rai 5, alle 21.15, In scena. Il documentario di Francesco D’Arma e Monica Ghezzi racconta la vita e l’arte di Romolo Valli (1925-1980), uno dei più grandi attori italiani del secondo Novecento. Tragico e comico, umoristico e tagliente, fu amato dal pubblico e dalla critica.

Programmi Mediaset, Real Time

Su Canale 5, alle 21.20, il talent Tù sì que vales. Maria De Filippi, Sabrina Ferilli e gli altri giudici assistono alle esibizioni dei finalisti: uno di loro, il più votato dal pubblico a casa, vincerà 100.000 euro. Tra gli ospiti della serata, Aaron, allievo dell’attuale edizione di “Amici“, che ha vinto una sfida di canto nella puntata del 13 novembre.

Su Real Time, invece, alle 21.30, il docu-reality Vite al limite. Nonostante il grande sostegno e supporto da parte del fidanzato e del cugino, Tiffany trova difficile rinunciare alla sua ossessione per il cibo. Inoltre le sue due compagne di stanza non lo aiutano: ce la farà a trovare la giusta via?

I film di questa sera sabato 19 novembre 2022

Su Rete 4, alle 21.25, il film commedia del 1971, di E.B. Clucher, …continuavano a chiamarlo Trinità, con Bud Spencer e Terence Hill. Due maldestri banditi, Trinità (Terence Hill) e il suo rude fratello Bambino (Bud Spencer), vengono scambiati per agenti federali. I due decidono di approfittare dell’equivoco; si travestono da frati e si introducono in un convento dove un trafficante nasconde le sue armi.

Su La7, invece, alle 21.15, il film drammatico del 2000, di George Tillman Jr., Men of honor – L’onore degli uomini, con Robert De Niro, Cuba Gooding Jr. Anni 50. Carl, marinaio di colore, tenta di entrare in un corpo della Marina, Dopo anni di lotta contro i pregiudizi, la sua domanda viene accolta.

Su Tv8, alle 21.30, il film drammatico del 2015, di Ryan Coogler, Creed – Nato per combattere, con Sylvester Stallone, Michael B. Jordan. Adonis Creed vuole seguire le orme del padre, morto sul ring. Parte allora per Philadelphia per incontrare Rocky Balboa e chiedergli di fargli da allenatore.

Su 20 Mediaset, invece, alle 21.05, il film d’azione del 2000, di Andrzej Bartkowiak, Romeo deve morire, con Jet Li. Due famiglie mafiose, una afroamericana e l’altra cinese, sono in lotta. Quando il figlio del capo asiatico viene ucciso, suo fratello Han evade dal carcere per vendicarsi.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 2002, di Nick Cassavetes, John Q, con Denzel Washington. John Quincy Archibald è padre di un bambino gravemente malato cui l’assicurazione non intende pagare le cure necessarie. Pronto a tutto pur di salvarlo, si barrica in ospedale.

Stasera in tv sabato 19 novembre 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2021, di Francois Ozon, E’ andato tutto bene, con Sophie Marceau. Quando l’85° André ha un ictus, la figlia Emmanuelle si precipita al suo capezzale. L’uomo chiede ad Emmanuelle di aiutarlo a porre fine alla sua vita.

Su Sky Cinema Action, invece, alle 21.00, il film drammatico del 2010, di Albert ed Allen Hughes, Codice genesi, con Denzel Washington. La Terra è devastata da una guerra nucleare. Il solitario avventuriero Eli ha una missione da compiere: portare in un luogo misterioso l’ultima copia della Bibbia e dare il via a una nuova civiltà.

Su Sky Cinema Suspense, infine, alle 21.00, il film drammatico del 2013, di Ridley Scott, The counselor – Il procuratore, con Michael Fassbender. In un momento di difficoltà economica, un avvocato accetta di collaborare con Reiner, narcotrafficante messicano. Ma la perfida Malkina, la compagna di Reiner, lo incastra.