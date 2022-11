Bake Off Italia 18 novembre diretta: le sfide dei pasticceri

Condividi su

Venerdì 18 novembre, va in onda su Real Time alle 21.20 la nuova puntata di Bake Off Italia. Conduce Benedetta Parodi affiancata dai tre giudici Tommaso Foglia, Ernst Knam e Damiano Carrara con la partecipazione di Clelia D’Onofrio. I concorrenti di sfideranno come di consueto nelle tre prove di Creatività, Tecnica e a Sorpresa.

Bake Off 18 novembre diretta – la prova creativa

I concorrenti che prenderanno parte alla gara sotto il tendone di Bake Off Italia nella puntata del 18 novembre sono: Margherita, Alessio, Leonardo, Davide, Chiara e Ginevra. Nella scorsa puntata Chiara ha vinto il Grembiule Blu, mentre Mukesh è stato eliminato.

Benedetta Parodi annuncia ai pasticceri che il tema della puntata è Il pranzo della domenica. Nella Prova Creatività dovranno preparare un tipico dolce romano: il Maritozzo. Gli ingredienti principali sono farina, miele, burro, sale e uova. Potranno aromatizzarli a loro a piacimento ma l’importante è che siano ben lievitati e abbiano un aspetto godurioso.

La panna possono inoltre insaporirla in diversi modi, di fatti non tutti i maritozzi devono essere uguali. L’importante è che la presentazione sia impeccabile, e che la scatola che li conterrà sia decorata con fantasia. I pasticceri di Bake Off avranno in tutto 130 minuti a disposizione.

Al termine della prova i giudici assaggiano i dolci preparati dai concorrenti. Alcuni maritozzi hanno un ottimo sapore ma non hanno lievitato bene, mentre altri, come quelli di Alessio, sono buonissimi.

La prova tecnica

La puntata del 18 novembre di Bake Off Italia prosegue con la Prova Tecnica. Il dolce da preparare è la Saint Honoré, l’emblema della pasticceria francese. La base della torta è composta dalla sfoglia e dal pan di spagna. La difficoltà sta nel fatto che ci sono tante cotture da gestire. Dovranno inoltre preparare la crema chantilly al mascarpone e la crema pasticcera. Per farcirla inoltre servono altre tre tipologia di creme. I concorrenti di Bake Off avranno in tutto due giorni per prepararla, dove potranno dividere le preparazioni da svolgere.