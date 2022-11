Ballando con le stelle diretta 12 novembre: in pista Giovanna Ralli

Condividi su

Sabato 12 novembre, a partire dalle 20:35, Rai 1 trasmette la sesta puntata della 17° edizione di Ballando con le stelle, condotto da Milly Carlucci con Paolo Belli.

Sono ancora in gara:

Iva Zanicchi con Samuel Peron

con Samuel Peron Paola Barale con Roly Maden

con Roly Maden Luisella Costamagna con Pasquale La Rocca

con Pasquale La Rocca Ema Stokholma con Angelo Madonia

con Angelo Madonia Dario Cassini con Lucrezia Lando

con Lucrezia Lando Rosanna Banfi con Simone Casula

con Simone Casula Alex Di Giorgio con Moreno Porcu

con Moreno Porcu Enrico Montesano con Alessandra Tripoli

con Alessandra Tripoli Alessandro Egger con Tove Villfor

con Tove Villfor Lorenzo Biagiarelli con Anastasia Kuzmina

con Anastasia Kuzmina Gabriel Garko con Giada Lini

La scorsa settimana è stata eliminato Giampiero Mughini. Ballerina per una notte è l’attrice Giovanna Ralli.

Nella diretta del 12 novembre di Ballando con le stelle Milly Carlucci apre la puntata con la seconda sfida di Ballando con te, nella quale i protagonisti sono persone comuni. Scende in pista Samuele Petrullo che sfida la coppia formata da Lorenzo Bonzi e Cara Gabusi.

La conduttrice ha scelto di far ballare, fuori gara, anche due bambini Leonard (5 anni) e Adele (6 anni) in un passo a due. Oltre ad essere due veri talenti suscitano una tenerezza infinita. Sono molto emozionati ma allo stesso tempo altrettanto concentrati. Non sbagliano un passo. Ottengono la standing ovation da parte del pubblico e di tutte le coppie in gara.

Accedono alla finale Lorenzo Bonzi e Cara Gabusi.

La prima a dover scendere in pista Luisella Costamagna con Pasquale La Rocca. I due però non si trovano in Sala delle Stelle ma in studio perché Luisella Costamagna è ancora infortunata. Entrambi hanno scelto definitivamente di ritirarsi perché la sua guarigione è lenta e vuole riprendersi al 100%. Sperano di rientrare in gara tramite il ripescaggio. Ha lottato fino alla fine ma ha compreso che è giunto il momento di fermarsi.

Rosanna Banfi e Simone Casula si esibiscono con il Jive sulle note di Apri tutte le porte di Gianni Morandi.