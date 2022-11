Stasera in tv giovedì 24 novembre 2022, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv giovedì 24 novembre 2022. Su Rai 3 un nuovo appuntamento di Amore Criminale, condotto da Emma D’Aquino. Su Italia 1 invece va in onda il film Ti presento i miei.

Stasera in Tv giovedì 24 novembre 2022, programmazione Rai

Rai 1, alle 20:00, manda in onda, la partita di calcio Mondiali Qatar 2022 Brasile – Serbia. La squadra carioca guidata da Adenor Leonardo Bacchi affronta la squadra avversaria allenata da Dragan Stojkovic.

Su Rai 2, invece, alle 21:15, va in onda un nuovo appuntamento di Sai che c’è di nuovo? Ilaria D’Amico si occupa della legge di stabilità e dell’operato del Governo. Ospiti Vittorio Sgarbi, lo scrittore Erri De Luca e Morgan.

Rai 3, alle 21.25, trasmette Amore Criminale. Emma D’Aquino si occupa della storia di Alessandra Maffezzoli, maestra elementare. Separata e madre di due bambini, viene uccisa dall’ex compagno nel 2016. Aveva 43 anni.

Stasera in Tv giovedì 24 novembre 2022, Programmi, film Mediaset

Su Rete 4, alle 21.20, va in onda Dritto e Rovescio. Paolo Del Debbio si occupa del manovra finanziaria e delle novità che riguardano il Reddito di Cittadinanza. Ospiti Matteo Renzi, Augusta Montaruli, Michele Gubitosa, Luigi De Magistris, Brando Benifei, Matilde Siracusano, Alessandro Morelli.

Canale 5, invece, alle 21.25, va in onda la prima puntata della miniserie Passaporto per la libertà con Rodrigo Lombardi. Anno 1938. Joao Guimaraes Rosa diventa vice console del Brasile ad Amburgo, in Germania. All’ufficio passaporti del Consolato conosce Aracy, madre divorziata. Ben presto però scopre che lei aiuta gli Ebrei ad ottenere i visti per fuggire dalla Germania.

Italia 1, alle 21.25, manda in onda il film commedia del 2000, Ti presento i miei con Ben Stiller. Greg è intenzionato a sposare la sua fidanzata ma prima di compiere un passo così importante deve conoscere i futuri suoceri. Non sa ancora però che il padre di lei è un ex agente della Cia con tendenze paranoiche.

Stasera in Tv, La7, Nove

La7, alle 20.35, trasmette Piazzapulita. Corrado Formigli commenta con ospiti in studio e in collegamento i fatti più importanti della settimana in temi di politica, economia ed attualità.

Nove, alle 21.25, trasmette l’ultimo appuntamento di Only Fun- Comico Show con Elettra Lamborghini e i Panpers. Dal teatro Galleria di Legnano accolgono sul palco numerosi comici da Leonardo Manera a Pino e gli Anticorpi.

I film stasera su Iris, Rai Movie, Cine34

Iris, alle 21.00, manda in onda il film azione del 1997, Arma Letale 4 con Mel Gibson. In questo capitolo Riggs e Murtaugh devono occuparsi di un traffico di immigrati clandestini gestito da una potente organizzazione criminale cinese.

Rai Movie, invece, alle 21.00, trasmette il film thriller del 2001, 15 minuti- Follia omicida a New York con Robert De Niro. Emil e Oleg, due criminali provenienti dall’est europa, compiono a New York una serie di delitti cruenti, filmati da uno dei due. Un poliziotto e un vigile del fuoco uniscono le forze per cercare di fermarli.

Cine34, infine, alle 21.00, propone il film commedia del 2018, Una festa esagerata con Vincenzo Salemme. Gennaro e Teresa sono impegnati nei preparativi della festa del 18esimo compleanno della figlia che vogliono organizzare sulla loro terrazza. Il giorno dell’evento però accade un evento inaspettato, viene infatti trovato il corpo senza vita del vicino di casa.

Stasera in Tv giovedì 24 novembre 2022, film in onda su Sky

Sky Cinema Uno, alle 21.15, trasmette il film fantastico del 2015, Hunger Games il canto della rivolta Parte II con Jennifer Lawrence. Katniss ha intenzione di raggiungere Capital City con il supporto di un’unità speciale in cui sono presenti anche Peta, Finnick e Gale. L’impresa però si rivela più ardua di quanto avevano previsto perché la città è infatti colma di trappole mortali.

Sky Cinema Due, inoltre, alle 21.15, propone il film drammatico del 2021, La promessa- Il prezzo del potere con Isabelle Huppert. Clemence, sindaco di una cittadina francese, sta per portare a termine il suo mandato e quando le viene offerto un incarico come Ministro la sua ambizione prenderà il sopravvento con inevitabili conseguenze.

Su Sky Cinema Family, invece, alle 21.15, è previsto il film avventura del 2010, Adele e l’enigma del faraone con Louise Bourgoin. Anno 1912. Pur di raggiungere il successo la giornalista Adele è disposta a tutto. Si ritrova così ad occuparsi della storia di un faraone tra mummie e animali preistorici.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, va in onda il film azione del 2016, The Crew- Missione Impossibile con Vladimir Mashkov. Nel corso di un volo diretto verso L’Asia un giovane pilota riceve un messaggio di aiuto proveniente da un’isola vulcanica. Consapevole dei rischi, deciderà di prestare soccorso.

Sky Cinema Suspance, infine, alle 21.00, propone il film thriller del 2020, L’azione del calabrone con Sergio Castellitto. Steph, dj di Radio 105, riceve il messaggio da parte di un ascoltatore che vuole togliersi la vita. Per evitare che possa compiere questo gesto estremo Steph dovrà assecondarlo in tutti i suoi desideri.