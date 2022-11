Matrimonio a prima vista 23 novembre, la diretta: le coppie alle prese con la convivenza

Condividi su

Mercoledì 23 novembre, dalle ore 21:20 su Real Time, è prevista la messa in onda di Matrimonio a prima vista. L’esperimento prosegue sotto gli occhi vigili degli esperti. Questi sono il sociologo Mario Fabis, il life coach Andrea Favaretto e la sessuologa e psicoterapeuta Nada Loffredi.

Nella puntata, le coppie iniziano a convivere. Alcuni coniugi vivono dei momenti molto complicati. Passando maggior tempo tra loro, inoltre, negli sposi emergono divergenze di opinione, oltre che problemi legati alla gelosia.

Matrimonio a prima vista 23 novembre, inizia la puntata

Inizia Matrimonio a prima vista del 23 novembre. Terminati i viaggi di nozze, l’esperimento prosegue con la convivenza. Michela e Alex e Solange e Michele sembrano entusiasti degli appartamenti in cui dovranno vivere. Carolina e Lucas, ignari di essere registrati, parlano tra loro in merito a un dialogo avuto negli scorsi giorni e nel quale l’uomo avrebbe tentato di accordarsi con la partner per “uscire bene dal programma” e “avere visibilità“.

Carolina, in seguito alla conversazione, si sente presa in giro da Lucas e tra loro parte una forte discussione, alla quale prende parte anche una autrice dello show. Il concorrente afferma che la sua intenzione era quella di tranquillizzare Carolina, che a sua volta accusa il compagno di sfruttare il programma solo per diventare famoso. L’esperta Nada Loffredi parla singolarmente con ognuno dei due protagonisti.

Intanto, a Matrimonio a prima vista del 23 novembre si consuma il primo screzio tra Solange e Michele. L’oggetto della contesa è la gelosia che l’aspirante sposa ha in merito al passato del partner. Per rasserenare la situazione partono insieme per una gita in montagna. Michela e Alex, poi, seguono il primo derby capitolino insieme: lei tifa Lazio, lui Roma.

Continua la convivenza

Matrimonio a prima vista del 23 novembre continua. Gli esperti si riuniscono per decidere come comportarsi in merito alla querelle tra Lucas e Carolina. Tutti concordano che l’esperimento sia falsato dal fatto che l’obiettivo dello sposo non sia esclusivamente quello di trovare l’amore. Michela e Alex scelgono di passare la serata al bowling, dove la moglie fa sapere di aver perso la fede a lavoro.

Andrea Favaretto comunica a Lucas e a Carolina che per loro il programma termina qui. Tra lo sposo e l’esperto parte una discussione, con il primo che accusa la produzione di avere un “atteggiamento censorio e inaccettabile“. Carolina, invece, accetta la decisione, descrivendosi “delusa” per l’esito dell’esperimento.

Si torna da Alex e Michela, intenzionati a passare una cena casalinga. Parte uno screzio: lo sposo non si sente stimato da Michela, mentre quest’ultima pensa che il compagno sia immaturo. Matrimonio a prima vista del 23 novembre termina qui.