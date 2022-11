Coppa Davis 2022, il calendario e la programmazione tv: l’Italia esordisce il 24 novembre

Condividi su

Martedì 22 novembre è partita la Coppa Davis 2022, torneo tennistico che chiude la lunga stagione agonistica. La competizione mette di fronte le otto nazionali più forti, tra le quali l’Italia.

Coppa Davis 2022, come funziona il torneo

La Coppa Davis 2022 è la 110a edizione del torneo. La location dell’evento è il Palacio de Deportes José Maria Carpena di Malaga, in Spagna. La superficie di gioco è in cemento, esattamente come accaduto nelle recenti ATP Finals. La squadra campione in carica è la Russia che, però, in questa edizione non è presente. La compagine, infatti, è stata estromessa dopo che il paese ha iniziato l’invasione dell’Ucraina nello scorso mese di febbraio.

Ma come funziona la Coppa Davis 2022? Il tabellone, come già detto, prevede che scendano in campo otto nazionali, chiamate a disputare i quarti di finale. Le vincenti giocano le semifinali e, successivamente, la finale. I quarti avvengono tra il 22 e il 24, mentre le semifinali sono in programma venerdì 25 e sabato 26. La finale, infine, è in calendario domenica 27 novembre.

Coppa Davis 2022, i convocati per l’Italia

L’Italia, guidata da Filippo Volandri, arriva alla Coppa Davis 2022 in una situazione di emergenza. Gli azzurri, in primis, devono fare a meno di Jannick Sinner, da tempo alle prese con un infortunio alla mano destra. I convocati sono Lorenzo Musetti, Fabio Fognini, Simone Bolelli, Lorenzo Sonego e Matteo Berrettini.

Quest’ultimo, però, ha già annunciato che non può scendere in campo a causa di un problema a un piede. L’Italia scende in campo per la prima volta il 24 novembre, quando cerca di accedere alle semifinali sfidando gli Stati Uniti. L’orario di inizio è previsto per le 10:00 e, qualora battessero gli USA, cercherebbero l’accesso alla finale sfidando una tra Germania e Canada.

Rai e Sky garantiscono la visione delle partite

La Coppa Davis 2022 è visibile, in primis, sui canali Rai. La TV di Stato, in particolare, garantisce la visione in diretta di tutti i match dell’Italia. Il canale di riferimento è Rai 2, dove le partite sono raccontate da Marco Fiocchetti e Adriano Panatta. Quest’ultimo era in campo nel 1976, anno nel quale gli Azzurri ottenevano quella che, ad oggi, è rimasta l’unica vittoria ottenuta dalla nostra compagine nel torneo. Gli incontri sono commentati in studio da Cristina Caruso e Paolo Canè.

La Coppa Davis 2022 è trasmessa anche su Sky. La piattaforma satellitare a pagamento manda in onda tutti gli appuntamenti del torneo. La rete di riferimento è Sky Sport Tennis, fruibile al canale 205. Inoltre, è possibile guardare le partite dei nostri portacolori su Sky Sport Uno (201). Le coppie di commentatori impegnate nell’emittente sono Pero – Bertolucci e Boschetto – Lorenzi. È possibile fruire dei match in streaming da Rai Play, Sky Go, Now TV e Supertennix.