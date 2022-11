Matrimonio a prima vista 30 novembre diretta: la reunion delle coppie

Condividi su

Questa sera, mercoledì 30 novembre, va in onda alle 21.20 su Real Time il settimo appuntamento con Matrimonio a prima vista. Nella scorsa puntata, alle coppie Solange e Michele, Michela ed Alex, è stato comunicato della squalifica dell’espulsione di Carolina e Lucas.

Le telecamere hanno pizzicato quest’ultimo chiedere alla compagna di far in modo di uscire bene dal programma e ottenere visibilità. Ciò ha portato la “moglie” ad assumere un atteggiamento distaccato nei suoi confronti. Tra di loro infatti non è mai scoccata la scintilla, nemmeno durante il viaggio di nozze. Cosa accadrà nella nuova puntata?

Matrimonio a prima vista 30 novembre diretta

La puntata del 30 novembre di Matrimonio a prima vista inizia con la coppia formata da Michela ed Alex che hanno iniziato il periodo di convivenza. Per motivi di lavoro lei deve partire ed essendo che nel posto che raggiungerà le temperature sono alte sta scegliendo l’abbigliamento più adeguato. I due infatti non avranno modo di sentirsi spesso nei giorni di lontananza, e ciò potrà essere utile per Michela per riuscire a capire meglio cosa prova.

A Milano Solange e Michele chiedono l’aiuto del life coach di Matrimonio a prima vista per superare delle problematiche nate negli ultimi giorni. Lei infatti non riesce ad interpretare i suoi momenti di silenzio. Andrea Favarello fa chiarezza sui dubbi di entrambi affermando che i momenti di silenzio di Michele non sono altro che un modo per riuscire e venirne fuori. D’altra parte lei non deve interpretarli come una mancanza di rispetto.

Mentre Alex passa del tempo senza suoi moglie, Michele cerca di superare la distanza pensando ad un regalo per Solange. I due riescono però a trovare del tempo per stare insieme nonostante gli impegni lavorativi, condividendo gli interessi che più li appassionano. Durante il tragitto verso casa di lui, Solange e Michele fanno ancora chiarezza per risolvere altri dubbi che caratterizzano il loro rapporto.

La reunion tra le coppie

Nella puntata del 30 novembre di Matrimonio a prima vista Alex continua ad aspettare Michela e nel frattempo incontra una sua amica per lasciarsi andare ad alcune confidenze. A casa dei genitori di Michele invece è tempo di scambiarsi i regali. Solange ha regalato al marito una roccia di sale, perché è un qualcosa che la rappresenta, mentre Michele le ha regalato una collana con un ciondolo a forma di cuore.

L’episodio prosegue con il ritorno dal viaggio di Michela. Suo marito sostiene che dopo alcuni giorni trascorsi separatamente potrebbe essere naturale che il rapporto si sia raffreddato, ma tra i due il rapporto sembra esser rimasto lo stesso. Entrambe le coppie si preparano per incontrarsi e trascorrere qualche giorno insieme.

La reunion di Matrimonio a prima vista del 30 novembre, serve agli esperti per capire come le coppie stanno affrontando l’esperimento. Nelle loro rispettive stanze scoprono di aver ricevuto due lettere, una da parte di Carolina e l’altra da parte di Lucas. Nei giorni trascorsi insieme tutti e quattro confidano le loro emozioni e sentimenti verso i loro rispettivi partner.