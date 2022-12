Stasera in tv venerdì 2 dicembre 2022, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv venerdì 2 dicembre 2022. Su Raitre, il film Padri e figlie con Russell Crowe. Su La7 invece l’attualità con Propaganda Live, condotto da Diego Bianchi.

Stasera in tv venerdì 2 dicembre 2022, Rai

Su Raiuno, alle 22.05, il talent Ballando con le stelle. Dall’Auditorium Rai del Foro Italico di Roma, Milly Carlucci dà il via alla 9° delle 11 puntate previste. Al suo fianco, come sempre Paolo Belli con la sua big band. Questa settimana il programma viene anticipato al venerdì per lasciare spazio agli ottavi di finale dei Mondiali di calcio in Qatar.

Su Rai 5, invece, alle 21.45, il programma musicale Filarmonica della Scala. Si conclude il racconto dei 40 anni di storia della Filarmonica con alcune pagine tratte dai concerti diretti dai maestri Fabio Luisi, impegnato nel Don Juan di Strauss, e Bobby McFerrin, in opere di Bernstein, Fauré e Vivaldi.

Programmi Mediaset, La7, Tv8

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarto grado. Focus sui fatti di cronaca nera che hanno maggiormente colpito il pubblico nel programma condotto da Gianluigi Nuzzi, affiancato da Alessandra Viero. Tra gli inviati storici del programma c’è Anna Boiardi, che da oltre un anno e mezzo si sta occupando dell’omicidio della 18enne pakistana Saman Abbas.

Su La7, invece, alle 21.15, l’attualità con Propaganda Live. Per raccontare con leggerezza i problemi italiani, Diego Bianchi e il coautore Makkox possono contare sul contributo dei giornalisti Francesca Schianchi, Paolo Celata e Filippo Ceccarelli, e sulla band di Roberto Angelini.

Su Tv8, alle 21.30, il talent Masterchef Italia. Penultimo appuntamento con l’11° stagione del reality con Giorgio Locatelli, Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo. Sono solo 5 cuochi rimasti in gara che devono replicare il loro piatto peggiore realizzato nella cucina di Masterchef.

Nove, Real Time, Sky Cinema Uno

Su Nove, alle 21.25, il varietà Fratelli di Crozza. Nuovo appuntamento con Maurizio Crozza e la sua satira che prende di mira i politici e non solo. Il programma è presente anche sui social: www.facebook.com/fratellidicrozza; Twitter: @FratelliCrozza e Instagram: @FratelliDiCrozza.

Su Real Time, invece, alle 21.20, il talent Bake Off Italia: dolci in forno. E’ arrivato, finalmente, il grande giorno. I giudici Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia mettono alla prova i concorrenti esigendo la perfezione. Chi si aggiudicherà il titolo di Miglior pasticciere d’Italia?

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, la fiction Il grande gioco. Elena Radonicich, che nella serie interpreta Elena De Gregorio, esordisce al cinema nel 2011 con Tutti al mare di Matteo Cerami. Nel 2022 vince il Premio Speciale Attrice di Cinema al Galà Cinema Fiction.

I film di questa sera venerdì 2 dicembre 2022

Su Raitre, alle 21.15, il film drammatico del 2015, di Gabriele Muccino, Padri e figlie, con Russell Crowe, Amanda Seyfried. New York, 1989: Jack Davis (Russell Crowe) provoca un incidente d’auto in cui perde la moglie. I disturbi psichici dovuti al trauma lo inducono ad affidare la figlia Katie (Kylie Rogers) a una zia. Venticinque anni dopo Katie è un’assistente sociale, incapace però di superare i traumi dell’infanzia.

Su Italia 1, invece, alle 21.20, il film di fantascienza del 2004, di Alex Proyas, Io, Robot, con Will Smith. Nella società del 2035 gli autonomi vivono in simbiosi con gli umani, rispettando la legge che impedisce loro di nuocere in alcun modo agli uomini. Quando però una delle macchine è sospettata di aver assassinato il suo creatore (James Cromwell), tocca al detective Spooner (Will Smith) accertare la verità.

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film d’azione del 2017, di Martin Campbell, The Foreigner, con Jackie Chan. Quando la figlia rimane uccisa in un attentato dell’IRA a Londra, Quan si mette alla ricerca degli assassini. Ma deve combattere contro un funzionario governativo dal passato oscuro.

Su Iris, invece, alle 21.00, il film poliziesco del 1988, di B. Van Horn, Scommessa con la morte, con Clint Eastwood. San Francisco. L’ispettore Callaghan indaga su una serie di delitti nell’ambiente dello spettacolo. Il principale sospettato è un boss della mala che lui ha mandato in galera.

Su La 5, alle 21.10, il film commedia del 2005, di Clare Kilner, The wedding Date, con Debra Messing, Delmot Mulroney. Per non partecipare da sola al matrimonio della sua viziatissima sorella, Kat decide di ingaggiare Nick, un accompagnatore professionista, fingendo che sia il suo nuovo ragazzo.

Stasera in tv venerdì 2 dicembre 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2010, di Debra Granik, Un gelido inverno, con Jennifer Lawrence, John Hawkes. Dopo che il padre se n’è andato, una ragazza cerca a fatica di occuparsi dei fratellini e della madre malata. Un giorno scopre che, se l’uomo non si farà vivo, la casa verrà confiscata.

Su Sky Cinema Family, invece, alle 21.00, il film fantastico del 2005, di Kirk Jones, Nanny McPhee – Tata Matilda, con Emma Thompson. Sette orfani e un padre spiantato sono travolti da una girandola di magiche avventure. Il tutto grazie a una misteriosa tata, che riuscirà a cambiare per sempre la loro vita.

Su Sky Cinema Suspense, infine, alle 21.00, il film horror del 2019, di Mike Flanagan, Doctor Sleep, con Ewan McGregor, Rebecca Ferguson. Alle prese con la propria dipendenza dall’alcool, Dan porta il peso degli eventi sinistri di cui è stato vittima da bambino. L’incontro con un’adolescente con poteri cambierà la sua vita.