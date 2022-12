X Factor 1 dicembre: eliminati gli Omini, tra gli ospiti i Baustelle e Donatella Rettore

Condividi su

Giovedì 1 dicembre in prima serata su Sky va in onda il penultimo appuntamento di X Factor. Alla conduzione Francesca Michielin.

Nel sesto Live Show i cinque artisti ancora in gara affrontano due manche. La prima è dedicata ai duetti con artisti della musica leggera italiana. Nella seconda devono scegliere un brano a piacere curando ogni dettaglio, dall’arrangiamento al look.

Ecco i duetti della semifinale:

Omini (Fedez) con i Baustelle

con i Baustelle Tropea (Ambra) con Donatella Rettore

con Donatella Rettore Santi Francesi (Rkomi) con Coma Cose

con Coma Cose Linda (Fedez) con Federico Zampaglione

con Federico Zampaglione Beatrice Quinta (Dargen D’Amico) con Federico Zampaglione.

Ospiti della penultima puntata Tananai e Kae Tempest.

X Factor, diretta 1 dicembre prima manche, duetti

In apertura della diretta di giovedì 1 dicembre sale sul palco Kae Tempest che propone due brani del suo ultimo album.

Dopo i saluti di rito Francesca Michielin introduce la prima manche che è dedicata ai duetti. I cinque concorrenti in gara si esibiranno con alcuni Big della musica italiana.

I primi ad esibirsi sono gli Omini che cantano con i Baustelle il brano Charlie fa surf. Secondo Dargen D’Amico sono finalmente riusciti ad uscire dal loro confine. Li ha trovati bravi e coinvolgenti. Ambra Angiolini sostiene che hanno avuto la capacità di non “scomparire” dietro i Baustelle. Dello stesso parere è Rkomi. Soddisfatto il loro coach Fedez.

Seguono i Tropea che duettano con Donatella Rettore in Lamette. Esibizione promossa da Rkomi in quanto sono stati travolgenti. Fedez ha apprezzato l’arrangiamento e i momenti in cui cantavano insieme. Arrangiamento gradito anche da Dargen D’Amico. Ambra Angiolini è felice dei suoi ragazzi.

Terza protagonista è Linda che canta Per me è importante con Federico Zampaglione. Si esibiscono solo con pianoforte e chitarra. Interpretazione magistrale. Solo commenti positivi da parte della giuria che hanno amato l’armonia tra le voci.

I Santi Francesi invece interpretano Fiamme negli occhi con Coma Cose. Fedez avrebbe preferito un arrangiamento che non fosse troppo simile all’originale. Per Ambra Angolini i Santi Francesi sono già da tempo pronti per “camminare da soli”.

Ultima ad esibirsi è Beatrice Quinta che canta con Morgan il brano La Crisi. I giudici condividono l’opinione che è Beatrice è riuscita a ritagliarsi il proprio spazio senza scomparire dietro la figura forte di Morgan.

Sale sul palco Tananai che canta Quelli che noi, Abissale.

X Factor, seconda manche

E’ arrivato il momento della seconda manche nella quale i cantanti in gara hanno curato ogni dettaglio, dalla scelta personale del brano, all’arrangiamento, al look.

La prima ad esibirsi è Linda che ha scelto di cantare Waves di Dean Lewis. Standing ovation da parte del pubblico. Secondo Rkomi Linda è sempre troppo simile a se stessa, come se le mancasse la voglia di esplorare altri mondi. Fedez invece la difende spiegando che non ha mai voluto intaccare il mondo di Linda perché non stravolgere la sua anima.

I prossimi sono i Tropea che interpretano Qualcosa di grande dei Lunapop. Per Fedez l’inizio è stato un po’ troppo lenti ma sono poi esplosi sul finale. Per Dargen D’Amico sono invincibili per la loro padronanza scenica.

Beatrice Quinta ha invece scelto di cantare Teorema di Marco Ferradini rendendolo in una versione ballabile. I giudici hanno apprezzato ogni dettaglio della sua performance. I giudici lasciano intendere tra le righe che Beatrice è un’artista a tutto tonda. La ragazza si emoziona di fronte alla standing ovation da parte del pubblico.

E’ il turno degli Omini che propongono Song 2 dei Blur. Dargen D’Amico desiderava che gli Omini avessero avuto il coraggio di rischiare di più con un altro brano, più audace. Dello stesso pensiero è Rkomi. Interviene Fedez per difenderli riprendendo lo stesso discorso riguardante Linda.

Ultimi sono i Santi Francesi che portano sul palco When You Were Young dei The Killers. Per loro commenti bravi ma positivi da parte della giuria, soprattutto per quanto riguarda l’arrangiamento.

Al termine delle esibizioni e dopo la chiusura del televoto Francesca Michielin annuncia che i primi 3 finalisti sono i Santi Francesi, Linda e Beatrice Quinta.

I Tropea e gli Omini devono sfidarsi al ballottaggio. I Tropea hanno scelto di ricantare Asilo Republic, gli sfidanti invece My Generation.

Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi vogliono eliminare gli Omini. Fedez optano per i Tropea.

I Tropea sono i quarti finalisti di X Factor 2022. Eliminati invece gli Omini ad un passo dalla finale.