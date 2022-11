Bake Off Italia 25 novembre: eliminato Leo ad un passo della finale

Condividi su

Venerdì 25 novembre va in onda su Real Time la semifinale di Bake Off Italia. Alla conduzione Benedetta Parodi. I giudici sono Ernst Knam, Tommaso Foglia e Damiano Carrara.

Sono ancora in gara Ginevra, Chiara, Margherita, Leo e Davide che aspirano a conquistare un posto per la finale. E’ prevista un’eliminazione dopo tre prove sempre più complesse. I restanti quattro infatti saranno i finalisti di questa edizione.

Bake Off Italia diretta 25 novembre, semifinale

Nella diretta del 25 novembre Benedetta Parodi annuncia ai semifinalisti che la puntata è dedicata alla pasticceria moderna.

Per la prima prova creativa gli aspiranti pasticceri reinterpretare dei grandi classici della pasticceria in chiave moderna. Possono scegliere tra Tiramisù, Zuppa Inglese, Montblanc, Delizia al Limone e laCassata.

Margherita che la scorsa settimana ha ottenuto il Grembiule Blu ha il privilegio di scegliere per prima e dar vita alla catena di assegnazioni. Margherita sceglie la Delizia al Limone. Decide poi di assegnare la Cassata a Ginevra che a sua volta passa la Zuppa Inglese a Chiara. Chiara assegna tiramisù a Leo. A Davide resta il Montblanc.

Hanno a disposizione 130 minuti. Nonostante siano molto agguerriti cercano comunque di aiutarsi l’uno l’altro. La sfida che stanno affrontando è molto complessa.

Nel corso degli assaggi i giudici hanno molto gradito le presentazioni e le stratificazioni. Meno invece nei sapori, alcuni dessert erano troppo dolci.

Bake Off Italia, prova tecnica

Benedetta Parodi che la prova tecnica sarà molto particolare. I concorrenti hanno infatti il compito di replicare una torta realistica che assomigli ad un mattarello in legno. Al suo interno deve contenere centri geometrici, con lamponi, pan di spagna, cioccolato, gelatine ed altri ingredienti. Non deve inoltre mancare la pasta di zucchero per la decorazione esterna. Devono realizzare il tutto in 140 minuti.

I giudici si aspettavano di più soprattutto dal punto di vista estetico e nelle gelatine. Il dolce migliore è di Davide, seguito da Margherita, Ginevra e Chiara. Ultimo invece Leo.

La prova a sorpresa

La terza ed ultima prova della puntata è quella sorpresa. Gli aspiranti pasticceri devono preparare una Wedding Cake, in particolare una torta nunziale a specchio di almeno 3 piani, con creme e frutta. La fase più importante è realizzare una glassa lucente. La durata della prova è 200 minuti.

I concorrenti devono fare i conti con molte difficoltà. Durante la preparazione della torta nessuno è pienamente soddisfatto di ciò che stanno creando. Nel corso degli assaggi a primo impatto solo pochissime torte sono davvero godibili dal punto di vista estetico. Nel complesso giudizio positivo nei sapori nonostante qualche errore tecnico.

L’ultimo Grembiule Blu di questa edizione viene assegnato a Davide, che diventa il primo finalista. A lui si aggiungono anche Margherita e Ginevra. Sono a rischio Chiara e Leo.

I giudici decidono di eliminare Leo.