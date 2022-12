Stasera in tv sabato 3 dicembre 2022, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv sabato 3 dicembre 2022. Su Raitre, serata di prosa con Sei pezzi facili. Su La7 invece va in onda Il meglio di Eden, con Licia Colò.

Stasera in tv sabato 3 dicembre 2022, Rai

Su Raiuno, alle 20.00, Mondiali di Calcio: Ottavi di finale. Si apre oggi il programma degli ottavi di finale. La gara di questa sera vede una di fronte all’altra la prima classificata del girone C (di cui facevano parte Argentina, Polonia, Messico e Arabia Saudita) e la squadra arrivata seconda nel girone D (che vedeva in lizza Francia, Danimarca, Tunisia e Australia).

Su Raitre, invece, alle 22.00, serata di prosa: Sei pezzi facili. “Qui e ora”. Due uomini (Valerio Aprea, Paolo Calabresi) hanno uno scontro frontale con lo scooter alla periferia di Roma. Si tratta di Aurelio, un cuoco famoso, e Claudio, un disoccupato. Poiché è il 2 giugno, Festa della Repubblica, i soccorsi tardano ad arrivare. Regia di Paolo Sorrentino.

Su Rai 5, alle 21.15, serata di danza: Ballet Thierrèe, Shechter, Pérez, Pite. Quattro coreografi si uniscono per condurre i danzatori verso una nuova forma di modernità dove i corpi vibrano di intensità. Sono James Thierrèe, Crystal Pite, Ivàn Pérez e Hofesh Shechter.

Programmi Mediaset, La7, Nove, Real Time

Su Canale 5, alle 21.20, il talent L’album di Tù sì que vales. Il 19 novembre Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni, Alessio Sakara e Giulia Stabile hanno incoronato il vincitore della nona edizione. Stasera rivediamo il meglio della stagione. Ritroviamo Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammucari, Gerry Scotti e Sabrina Ferilli, capo della giuria popolare.

Su La7, alle 21.15, Il meglio di Eden. “L’obiettivo di ogni puntata? Emozionare il pubblico con la bellezza di un paesaggio o di un capolavoro artistico.Ma soprattutto celebrare la forza della natura“. Parola di Licia Colò, che anche stasera ci guida nel suo universo green.

Su Nove, invece, alle 21.25, Whitney Houston – Stella senza cielo. La vita e la carriera della cantante Whitney Houston, scomparsa nel 2012, attraverso filmati d’archivio inediti, registrazioni esclusive, esibizioni rare e interviste con le persone che la conoscevano meglio.

Su Real Time, alle 21.30, il docu-reality Dr. Pimple Popper: la dottoressa Schiacciabrufoli. April è piena di bozzi che le hanno sfigurato le braccia. Genner è arrivata dalle Filippine per chiedere alla dottoressa Lee, in arte Pimple Potter, di sistemare il naso irregolare.

I film di questa sera sabato 3 dicembre 2022

Su Rete 4, alle 21.25, il film drammatico del 2012, di Nicholas Jarecki, La frode, con Richard Gere. Robert Miller (Richard Gere) ha costruito il suo impero finanziario attraverso una serie di speculazioni illegali. Ora, alla vigilia del suo 60° compleanno, deve vendere prima che vengano a galla tutti gli illeciti commessi. Ma, proprio quando è a un passo dal chiudere la trattativa, commette un errore.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’animazione del 2011, di Jennifer Yuh, Kung Fu Panda 2. Diventato il valoroso guerriero dragone, Po protegge la Valle della Pace con l’aiuto dei suoi amici e maestri di kung fu Tigre, Scimmia, Vipera, Gru e Mantide. Ma la tranquillità della Valle è di nuovo minacciata da un terribile nemico che progetta di conquistare la Cina grazie a un’arma segreta.

Su 20 Mediaset, invece, alle 21.05, il film d’azione del 2016, di Keoni Waxman, Contract to kill, con Steven Seagal. John Harmon, ex agente Cia e Dea, deve bloccare un’organizzazione di narcotrafficanti. Forma allora una squadra con l’agente dell’Fbi Zara e il pilota di droni Sharp.

Su Iris, alle 21.00, il film thriller del 1987, di Roman Polanskj, Frantic, con Harrison Ford. Il dottor Walker e sua moglie si recano a Parigi per un congresso, ma in albergo la donna sparisce. Tra l’indifferenza di tutti, lui comincia una disperata ricerca, aiutato da una misteriosa ragazza.

Stasera in tv sabato 3 dicembre 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film d’azione del 2018, di Eli Roth, Il giustiziere della notte, con Bruce Willis. Paul è un chirurgo che vive una vita tranquilla e coscienziosa tenendo a bada la sua aggressività. Ma quando la sua famiglia viene aggredita, decide di far giustizia a modo suo.

Su Sky Cinema Due, invece, alle 21.15, il film thriller del 2019, di Cristina Comencini, Tornare, con Giovanna Mezzogiorno, Barbara Ronchi. Alice, dopo aver vissuto in America per diversi anni, torna a casa per il funerale del padre. La donna ripercorrerà i luoghi della sua infanzia affrontando i fantasmi del suo passato.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 1991, di Steven Spielberg, Hook – Capitan Uncino, con Robin Williams. Peter Banning trascura moglie e figli per la carriera. Durante un viaggio a Londra, però, riscopre le proprie origini: una volta era Peter Pan, ed è il momento di rientrare in azione.

Su Sky Cinema Action, infine, alle 21.00, il film d’avventura del 2011, di Antonio Hernàndez, Il Cavaliere del Santo Graal, con Sergio Peris-Mencheta. Nel XII secolo, il cavaliere errante chiamato Tuono accetta il difficile compito di riportare in Spagna il Santo Graal. Lo aiutano una principessa vichinga e i fedeli amici Crispin e Goliat.