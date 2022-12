Ballando con le stelle 2 dicembre, la puntata: tra gli ospiti Cristiano Malgioglio e Sara Simeoni

Condividi su

Venerdì 2 dicembre, dalle ore 22:00 su Rai 1, è prevista la messa in onda della seconda semifinale di Ballando con le stelle. Il programma è condotto da Milly Carlucci, supportata in studio da Paolo Belli. I concorrenti cercano di accedere alla finalissima, sottoponendosi ai giudizi di Carolyn Smith, Fabio Canino, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli.

La gara prevede la partecipazione di numerosi ospiti. In primis Sara Simeoni, campionessa olimpica impegnata, da settimane, nel racconto del Mondiale di calcio. Oltre a lei è prevista l’esibizione di Zdenek Zeman, allenatore che in carriera ha guidato club prestigiosi come la Roma. Infine, a Ballando con le stelle del 2 dicembre partecipa Cristiano Malgioglio, che presenta al pubblico lo show Mi Casa Es Tu Casa.

Ballando con le stelle 2 dicembre, inizia la puntata

Inizia (in clamoroso ritardo) la puntata di Ballando con le stelle del 2 dicembre. Dopo i ringraziamenti di rito, i conduttori ricordano che Gabriel Garko, Ema Stokholma e Alex Di Giorgio partono con un bonus di dieci punti, ottenuto nell’appuntamento di sette giorni fa.