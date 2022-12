Quarto Grado 9 dicembre, anticipazioni: aggiornamenti sulla morte di Liliana Resinovich

Condividi su

Venerdì 9 dicembre, dalle ore 21:20 su Rete 4, è prevista la messa in onda di un nuovo appuntamento con Quarto Grado. Il programma, curato da Siria Magri, è condotto dai giornalisti Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. La puntata è fruibile anche in diretta e in streaming dal sito di Mediaset Play.

Quarto Grado 9 dicembre, la morte di Liliana Resinovich

Nel corso di Quarto Grado di venerdì 9 dicembre si approfondisce la morte di Liliana Resinovich. La 63 enne di Trieste è scomparsa nel nulla lo scorso 14 dicembre. A gennaio, dopo qualche settimana di ricerche, il corpo di Lily (com’era chiamata dai suoi amici) è stato rivenuto privo di vita nei pressi del boschetto dell’ex ospedale psichiatrico del rione San Giovanni.

In seguito ad attente analisi sul cadavere, i periti nominati dalla Procura hanno affermato che la morte è arrivata per asfissia. Inoltre, secondo le loro conclusioni, l’ipotesi più accreditata è quella del suicidio, che però non convince i familiari della vittima.

Dopo il marito Sebastiano Visintin, in Procura è stato interrogato Claudio Sterpin

Ad oggi, come testimoniato da Quarto Grado del 9 dicembre, nel caso di Liliana, non figura alcun soggetto nel registro degli indagati. Tuttavia l’inchiesta si sarebbe concentrata, in particolar modo, intorno al marito Sebastiano Visintin e a Claudio Sterpin, amico speciale della 63 enne.

Secondo quanto dichiarato proprio da quest’ultimo, Liliana avrebbe manifestato la volontà di lasciare la casa coniugale per trasferirsi da lui. Dopo aver ascoltato Sebastiano, la Procura ha voluto convocare e interrogare proprio Claudio. Quest’ultimo ha sempre manifestato le sue perplessità in merito al suicidio, sospettando che qualcuno abbia ucciso Lily.

Quarto Grado 9 dicembre, il caso di Alice Neri

Nel corso di Quarto Grado di venerdì 9 dicembre è proposto un focus sulla morte di Alice Neri. La 32 enne di Rami di Ravarino, in provincia di Modena, è stata ritrovata carbonizzata il 18 novembre scorso nel bagagliaio della sua macchina. La sera prima della morte, Alice ha consumato un aperitivo con un collega. Ciò che è accaduto dopo, però, è ancora avvolto nel mistero. Nelle prossime ore è previsto l’interrogatorio del marito, che da tempo chiede di essere ascoltato e che figura, come atto dovuto, nel registro degli indagati.

A Quarto Grado del 9 dicembre si fa il punto sull’inchiesta. Gli investigatori, infatti, avrebbero concentrato i loro sforzi intorno all’ambiente di lavoro e, in particolar modo, su un collega di Alice. La pista seguita sarebbe quella passionale e la svolta potrebbe essere imminente. Chi è l’assassino della 32 enne?