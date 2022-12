Stasera in tv domenica 18 dicembre 2022, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv domenica 18 dicembre 2022. Su Raitre, il talk show Che tempo che fa, condotto da Fabio Fazio. Su Canale 5, Viaggio nella grande bellezza, un viaggio documentario con Cesare Bocci.

Su Raiuno, alle 20.35, il game show Soliti ignoti Speciale Telethon. Con questa puntata si chiude l’edizione 2022 di Telethon. Amadeus ospita, tra gli altri, Christian De Sica, Frank Matano, Luca Argentero, Serena Rossi, Bruno Vespa e Massimiliano Gallo. Alcuni di loro giocano per vincere il montepremi, destinato alla ricerca sulle malattie generiche rare.

Su Raitre, alle 20.00, il talk show Che tempo che fa. Ultima domenica sera, per quest’anno, in compagnia di Fabio Fazio e della ventesima edizione del suo fortunato talk show, sempre pronto ad ospitare i grandi nomi della politica, della cultura e dello spettacolo, non solo italiani. In chiusura, al Tavolo, gli amici di sempre, tra cui Marzullo e Frassica.

Programmi Mediaset, Tv8

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Zona bianca. Non si ferma neppure a pochi giorni dal Natale l’approfondimento di Giuseppe Brindisi, che dal 20 dicembre andrà in onda di martedì. Nel ricapitolare gli eventi di un anno assai problematico, particolare spazio verrà inevitabilmente dedicato alla tragedia della guerra in Ucraina.

Su Canale 5, alle 21.20, il viaggio-documentario Viaggio nella grande bellezza. Cesare Bocci, in vista del Santo Natale, visita Israele, in particolare Gerusalemme, città sacra dove convivono ebrei, musulmani e cristiani. Il viaggio comincia sull’altopiano di Masada con la sua Fortezza. Inoltre, la Basilica del Santo Sepolcro, il Muro Occidentale, la Città Vecchia e i vicoli del Suk.

Su Tv8, alle 21.30, il game show 100% Natale. Appuntamento speciale in prima serata con il game show condotto da Nicola Savino. Stasera giocano tre coppie di concorrenti vip: Katia Follesa con il marito Angelo Pisani, Ciro Ferrara con Marco Tamberi e Asia Argento con Vera Gemma.

Nove, Real Time

Su Nove, alle 21.25, il varietà Ammutta Muddica. Prima di due parti dello spettacolo di Aldo, Giovanni e Giacomo trasmesso su Canale 5 nel 2014. Tra gli sketch previsti, “Il ritorno di Pdor“, sequel della storica gag, messa in scena nello spettacolo “Tel chi el telùn” del 1999.

Su Real Time, alle 21.20, il reality Il castello delle cerimonie. Un nuovo matrimonio sta per essere festeggiato al Castello: infatti, Matteo e Imma sono impegnati nei preparativi per la festa dei neosposi Luana e Alessandro, un amore nato sulla spiaggia di Nisida.

I film di questa sera domenica 18 dicembre 2022

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2014, di Philippe De Chauveron, Non sposate le mie figlie, con Christian Clavier, Chantal Lauby. Claude e Marie hanno quattro figlie, tre delle quali coniugate rispettivamente con un ebreo, un arabo, un asiatico. Sperano che almeno la più giovane sposi un francese, invece così non sarà.

Su La7, alle 22.30, il film drammatico del 2001, di Ron Howard, A Beautiful Mind, con Russell Crowe, Ed Harris. Nel 1947, il matematico John Nash elabora una teoria rivoluzionaria ed entra al Mit, ma la sua salute mentale è in pericolo. Ispirato alla vita del premio Nobel per l’economia 1994.

Su 20 Mediaset, invece, alle 21.05, il film fantastico del 2004, di Stephen Sommers, Van Helsing, con Hugh Jackman, Kate Beckinsale. XIX secolo. Il leggendario cacciatore di vampiri Van Helsing arriva in Transilvania: deve aiutare gli ultimi discendenti di una famiglia gitana ad eliminare il conte Dracula.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 2014, di Russell Crowe, The Water Diviner, con Russell Crowe, Olga Kurylenko. Nel 1919, l’agricoltore australiano Joshua Connor parte per Gallipoli, in Turchia, per ritrovare i suoi tre figli partiti anni prima per combattere. L’impresa non sarà facile.

Stasera in tv domenica 18 dicembre 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2021, di Marcel Barrena, Open Arms – La legge del mare, con Eduard Fernàndez. Due bambini ispanici, Oscar e Gerard, si recano a Lesbo per aiutare migliaia di profughi che muoiono ogni giorno nel Mediterraneo. Si ritrovano davanti a una verità agghiacciante.

Su Sky Cinema Family, infine, alle 21.00, il film drammatico del 2010, di Harald Zwart, The Karate Kid – La leggenda continua, con Jaden Smith. Dre, un ragazzino americano, si trasferisce in Cina dopo la morte del padre. Lì fa amicizia con una compagna di scuola, ma deve vedersela con il bulletto della classe.