Melaverde 18 dicembre tra artigianato italiano e il Garda trentino

Melaverde torna con la puntata di domenica 18 dicembre. Come accade ogni settimana, i due conduttori on the road vanno alla ricerca delle eccellenze del nostro Paese e le propongono al pubblico di Canale 5. L’appuntamento è verso mezzogiorno. Dopo il viaggio della scorsa settimana, vediamo dove si recano oggi Ellen Hidding e Vincenzo Venuto. Tutte le anticipazioni.

Melaverde 18 dicembre gli artigiani italiani

Melaverde, nella puntata di domenica 18 dicembre, ci farà fare un viaggio diverso dal solito, perché andremo a conoscere alcuni tra gli artigiani italiani e gli artisti che rendono colorato, allegro e sempre diverso il nostro Natale.

Avete presente quanti oggetti, quante idee e quante cose curiose ogni anno troviamo nelle vetrine o comunque in commercio nei mesi che precedono il Natale? Ma avete mai pensato a quanti artigiani, quanti artisti, quanti uomini e donne ci sono dietro tutti questi oggetti?

Melaverde il 18 dicembre racconterà molte curiosità a proposito.

Sarà una puntata dedicata all’arte di usare le mani, sia in tante attività artigianali, sia in altre arti di grande rango. Tra queste la pasticceria delle feste e la cucina della tradizione veronese. Quello del Natale è un settore che muove ogni anno molti milioni di euro. Ma è anche uno mondo dove si conservano attività artigiane, fatte di tanti piccoli artisti tutti da scoprire.

Il 46° parallelo

Nella puntata di Melaverde del 18 dicembre, ci viene spiegato che cosa è il 46° parallelo. Immaginate una linea invisibile che gira tutta intorno alla Terra a 46 gradi a nord dell’equatore. Questa linea immaginaria rappresenta il limite più a Nord a livello mondiale, fin dove è possibile coltivare ulivi per produrre olio.

Siamo sul Garda trentino. Proprio a cavallo di questa linea immaginaria, dove si coltiva una varietà autoctona di oliva chiamata “Casaliva”. Da questa oliva nasce un olio extravergine di eccellenza, dietro il quale c’è la storia di una famiglia che ha creduto in questa oliva locale. Ed ha investito soldi, ha migliorato l’ambiente e, alla fine, ha chiuso il ciclo di produzione di olio biologico extravergine realizzando un frantoio di famiglia.

Il progetto, ci vine spiegato nella puntata di Melaverde del 18 dicembre, ha poi continuato a svilupparsi. Infatti è stato costruito un bellissimo agriturismo in pietra, legno e acciaio. Una costruzione che si integra perfettamente con le caratteristiche del territorio, dove si realizzano prodotti molto particolari.Alcuni legati alla storia del luogo, come ad esempio il “Pan di molche”. Le molche sono il residuo solido della lavorazione dell’olio di oliva composto dalle bucce e dalla polpa delle olive. Nel settore culinario vedremo piatti molto particolari e insoliti. Come ad esempio, pesce cucinato con il polline prodotto dalle api che vengono allevate tra gli ulivi per produrre miele col quale si fa anche un aceto.

Anche la puntata di oggi, 18 dicembre di Melaverde è fruibile su MediasetPlay.