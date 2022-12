Stasera in tv domenica 1 gennaio 2023, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv 1 gennaio 2023. Su Raidue, il film Pinocchio, con Roberto Benigni, Federico Ielapi. Su Rete 4, il film Hachko – Il tuo migliore amico, con Richard Gere.

Stasera in tv domenica 1 gennaio 2023, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, il varietà Roberto Bolle – Danza con me. Sull’ammiraglia Rai il 2023 comincia in prima serata nel segno della danza con lo show condotto e ideato da Roberto Bolle, affiancato in questa sesta edizione da Luca Zingaretti e Cristiana Capotondi. Tra gli ospiti Blanco, Virginia Raffaele, Claudia Gerini, Edoardo Leo e Alberto Angela.

Su Rai 5, alle 21.15, Concerto da Vienna. Nella sala dorata del Musikverein Franz Welser-Most dirige la Filarmonica di Vienna che interpreta celebri brani degli Strauss. Sono previsti tre intermezzi di danza con il Balletto di Stato e, per la prima volta, il celebre coro di voci bianche sarà misto

Programmi Mediaset, Nove, Real Time

Su Canale 5, alle 21.20, il programma musicale Concerto per la pace. Dall’Auditorium della Conciliazione di Roma, in occasione della Giornata Mondiale per la Pace, Federica Panicucci conduce il 30° Concerto di Natale, registrato il 17 dicembre. Sul palco tanti artisti italiani tra cui Gigi D’Alessio, Aka 7even, Cristina D’Avena, Neri Marcoré, Fiorella Mannoia e Orietta Berti.

Su Nove, alle 21.25, il reality Little Big Italy. Rivediamo la quinta stagione del programma condotto da Francesco Panella. Questa volta il proprietario del ristorante “L’antica pesa” di Roma vola a Porto Rico per trovare i veri sapori della cucina regionale italiana.

Su Real Time, alle 21.20, il reality Il castello delle cerimonie. Donna Imma e Matteo accolgono Chiara e Salvatore. I due neosposi amano cantare e ballare, quindi la musica è l’ingrediente chiave del loro matrimonio, accompagnata dal rombo di una “supercar“.

I film di questa sera domenica 1 gennaio 2023

Su Raidue, alle 21.00, il film fantastico del 2019, di Matteo Garrone, Pinochio, con Roberto Benigni, Federico Ielapi. Matteo Garrone firma una nuova trasposizione cinematografica della favola di Carlo Collodi ambientata in Toscana. La storia inizia con la decisione del falegname Geppetto (Roberto Benigni) di costruire un burattino che, incredibilmente, si trasforma poi in un bambino, Pinocchio (Federico Ielapi).

Su Raitre, alle 21.20, il film commedia del 2017, di Neil Burger, Sempre amici, con Bryan Cranston, Kevin Hart. New York. il miliardario Philip Lacasse (Bryan Cranston), costretto a vivere su una sedia a rotelle, decide di assumere un badante. La scelta cade su Dell Scott (Kevin Hart), un pregiudicato afroamericano con nessuna competenza in materia. Remake americano del film francese “Quasi amici“.

Su Rai 4, alle 21.20, il film d’avventura del 1999, di John Mctiernan, Il 13° guerriero, con Antonio Banderas. 922 d.C. Durante un viaggio, il poeta Ahmad s’imbatte in dodici guerrieri vichinghi. L’uomo verrà coinvolto nella lotta contro i Wendol, mostruose creature cannibali.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film di fantascienza del 2016, di Morten Tyldum, Passengers, con Chris Pratt, Jennifer Lawrence. L’astronave Avalon, con a bordo 5000 persone ibernate, viaggia verso un nuovo mondo da colonizzare. Ma, a causa di un’avaria, Jim e Aurora si svegliano con 90 anni d’anticipo.

Su Rete 4, alle 21.25, il film drammatico del 2009, di Lasse Hallstrom, Hachiko – Il tuo migliore amico, con Richard Gere, Joan Allen. Parker Wilson (Richard Gere), professore universitario, adotta un cucciolo di razza akita trovato alla stazione e lo chiama Hachi. Ben presto tra i due s’instaura un fortissimo legame, al punto che il cane accompagna ogni mattina l’uomo in stazione e vi torna nel pomeriggio per accoglierlo. Ma poi…

La7, 20 Mediaset, Iris

Su La7, alle 21.15, il film fantastico del 1985, di Ron Howard, Cocoon – L’energia dell’universo, con Don Ameche. I degenti di una casa di riposo s’imbattono in una straordinaria fonte di energia extraterrestre. Ritroveranno magicamente lo spirito e la forza di quando avevano vent’anni.

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film horror del 1998, di Stephen Norrington, Blade, con Wesley Snipes, Stephen Dorff. New York: Frost, capo di una banda di vampiri, vuole dominare la metropoli. Ma dovrà fare i conti con Blade, nato da una madre vampirizzata e implacabile cacciatore dei seguaci di Dracula.

Su Iris, alle 21.00, il film storico del 1951, di Mervyn LeRoy, Quo vadis?, con Robert Taylor. Tornato dalla Gallia, il patrizio romano Marco Vinicio s’innamora della bella cristiana Licia. Ma, prima di poter coronare il sogno d’amore, devono vedersela con il crudele imperatore Nerone.

Stasera in tv domenica 1 gennaio 2023, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film d’avventura del 2022, di Colin Trevorrow, Jurassic World – Il dominio, con Jeff Goldblum, Chris Pratt. Quattro anni dopo la distruzione dell’isola di Nublar, i dinosauri vagano liberi sulla Terra. Intanto Claire, Owen ed Ellie devono fermare uno sciame di locuste giganti.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 1995, di Ron Howard, Apollo 13, con Tom Hanks. Prigionieri di una navicella spaziale in avaria, gli astronauti Jim, Fred e Jack cercano di sopravvivere. Nel frattempo, sulla Terra, un altro equipaggio lotta contro il tempo per riportarli a casa.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2013, di Mikael Hafstrom, Escape Plan – Fuga dall’inferno, con Sylvester Stallone. Ray, progettista e collaudatore di penitenziari, deve testare un nuovo carcere di massima sicurezza. Per questo si fa imprigionare e cerca una via di fuga. Ma qualcuno vuole incastrarlo.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film drammatico del 2002, di Nick Cassavetes, John Q., con Denzel Washington, Robert Duvall. John Quincy Archibald è padre di un bambino gravemente malato cui l’assicurazione non intende pagare le cure necessarie. Pronto a tutto pur di salvarlo, si barrica in ospedale.