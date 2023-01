Domenica In 1° gennaio, anticipazioni: Paolo Fox e Roberto Bolle

Condividi su

Domenica 1° gennaio, dalle ore 14:00 su Rai 1, è prevista la messa in onda di un nuovo appuntamento con Domenica In. A condurre, come di consueto, Mara Venier. La puntata, rigorosamente in diretta, è fruibile anche in streaming dal sito di Rai Play.

Domenica In 1° gennaio, Paolo Fox e l’oroscopo dell’anno nuovo

Domenica In del 1° gennaio, inevitabilmente, è a tema Capodanno. A tal proposito, in studio c’è Paolo Fox, astrologo protagonista del momento sempre molto atteso dedicato all’oroscopo. Fox, in particolare, spiega segno per segno ciò che gli astri preannunciano per i prossimi dodici mesi. Nella diretta, inoltre, Venier dialoga con il Mago Silvan, che intrattiene grandi e piccoli con alcuni giochi di prestigio.

A Domenica In del 1° gennaio si dà ampio spazio al mondo del circo. A tal proposito, la conduttrice intervista Stefano Orfei, accompagnato dal figlio Manfredi e da Luca Alghisi. Stefano, figlio di Moira, è tra i domatori più importanti del nostro paese, oltre a essere un volto noto del piccolo schermo in quanto ha partecipato come insegnante a Reality Circus e come concorrente a L’Isola dei Famosi.

Donatella Rettore e Bobby Solo

A Domenica In del 1° gennaio si alternano vari esponenti della musica italiana. In primis Donatella Rettore, che esegue live Di notte specialmente e la più recente Faccio da me, in duetto con Tancredi.

Così come accaduto per l’episodio di Natale, poi, nella puntata di inizio 2023 la conduttrice accoglie Bobby Solo. Il cantante si esibisce con un medley dei suoi singoli più conosciuti. Inoltre dedica Prima di conoscerti al figlio Ryan e alla moglie Tracey.

Nel corso di Domenica In del 1° gennaio è presente Alessandro Ristori, di recente divenuto noto per avere tra i suoi fan il principe William e protagonista di una cover di Amore disperato di Nada. Nell’appuntamento, inoltre, ci sono Andrea Sannino e Franco Ricciardi, autori di Un giorno eccezionale, ovvero la sigla di Domenica In in questa stagione.

Domenica In 1° gennaio, Dalila Di Lazzaro e Monica Guerritore

A Domenica In del 1° gennaio è attesa Dalila Di Lazzaro, attrice alla quale il cantautore Manuel Pia canta la hit Dalila. Con lei Monica Guerritore, che di recente ha fatto il suo esordio come regista, realizzando il film Anna. La pellicola è dedicata ad Anna Magnani, di cui ricorrono i 50 anni dalla morte il prossimo mese di settembre.

Infine, nella diretta ci si collega con Roberto Bolle. L’Etoile del Teatro alla Scala, con la sua presenza, parla di Danza con me, spettacolo di cui è il volto principale e che è trasmesso nel prime time di Rai 1 del 1° gennaio.