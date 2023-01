Chi l’ha visto? 11 gennaio: si riapre il caso di Emanuela Orlandi

Condividi su

Mercoledì 11 gennaio, dalle ore 21:20 su Rai 3, è prevista la messa in onda di un nuovo appuntamento con Chi l’ha visto? Il programma è condotto da Federica Sciarelli. La puntata è fruibile in diretta e in streaming su Rai Play.

Chi l’ha visto? 11 gennaio, Emanuela Orlandi

Ampio spazio, a Chi l’ha visto? dell’11 gennaio, lo ha il caso di Emanuela Orlandi. Quest’ultima è scomparsa nel nulla a soli 15 anni nel giugno del 1983. Cittadina dello Stato del Vaticano, l’ultima volta che è stata avvistata stava rientrando a casa dopo una lezione di musica.

Negli anni, della sparizione di Emanuela Orlandi si è detto molto. Varie, infatti, le ipotesi che sono state formulate, compresa quella di un possibile coinvolgimento di gruppi legati alla criminalità organizzata. Fatto sta che, da quel giorno del 1983, della giovane non si è più saputo alcunché. Numerose sono state le inchieste che si sono alternate nei decenni ma nessuna ha mai portato ad alcun risultato.

Come ricorda Chi l’ha visto? di mercoledì 11 gennaio, negli scorsi giorni il Vaticano ha annunciato la riapertura delle indagini. Ciò permette agli investigatori di analizzare nuovamente tutti i documenti, i fascicoli, le segnalazioni, le informative e le testimonianze.

Greta Spreafico, si indaga per sequestro di persona

A Chi l’ha visto? dell’11 gennaio si parla a lungo della scomparsa di Greta Spreafico. Della cantante non si hanno più notizie dallo scorso 4 giugno, quando è sparita da Porto Tolle (provincia di Rovigo). Qui era presente nella casa del nonno, che la vittima ha ereditato e che avrebbe voluto vendere. La procura che segue la vicenda sta indagando per l’ipotesi di sequestro di persona. Inoltre, gli inquirenti hanno iniziato nuovamente le operazioni di ricerche, che si stanno concentrando lungo le sponde del fiume Po.

Chi l’ha visto? 11 gennaio, la morte di Claudio Mandia

Durante la diretta di Chi l’ha visto? dell’11 gennaio Federica Sciarelli e i suoi inviati prendono in esame la morte di Claudio Mandia. Il 17 enne si è tolto la vita mentre era presso la EF Academy di New York. I genitori hanno denunciato in sede civile l’istituto per appurare le eventuali responsabilità a carico dell’istituto. Nel corso del procedimento sono ascoltati, per la prima volta, i compagni di scuola di Claudio. In precedenza, la Contea di Westchester aveva deciso di non proseguire il processo penale per la mancanza di presupposti.

Nel corso di Chi l’ha visto? dell’11 gennaio sono raccolte le testimonianze degli studenti provenienti da tutto il mondo che hanno studiato nella EF. Infine, come di consueto, spazio ad appelli, segnalazioni e richieste di aiuto da parte di persone in difficoltà.