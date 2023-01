Linea Verde 8 gennaio, itinerario e attività: i conduttori in Valle D’Aosta

Condividi su

Domenica 8 gennaio, dalle ore 12:20 su Rai 1, torna l’appuntamento con Linea Verde. Il programma è condotto da Peppone e Beppe Convertini. La puntata è fruibile in diretta e in streaming dal sito di Rai Play.

Linea Verde 8 gennaio, la Valle D’Aosta

Il viaggio dei due padroni di casa ha come location gli scorci della Valle D’Aosta. La regione, situata tra le Alpi occidentali (proprio al confine con la Francia e con la Svizzera), conta poco più di 124 mila residenti. Numero, questa, che le permette di essere la zona meno abitata del nostro paese.

Tra le cause di questo dato vi è senz’altro la conformazione del territorio, che è per lo più montuoso. Proprio dalle pendici del Monte Bianco parte il racconto di Linea Verde dell’8 gennaio. L’altura, con i suoi 4 mila e 800 metri di altitudine, è considerata la montagna più alta di tutto il continente europeo e, anche per questo, è meta di numerosi turisti e appassionati.

I comuni di Morgex e La Salle

Come testimonia Linea Verde di domenica 8 gennaio, ai piedi della vetta più alta d’Europea convivono in amicizia agricoltori, allevatori e falegnami. Categorie di persone che, da sempre, fungono da custodi delle tradizioni più antiche, in una regione che fa dell’appartenenza identitaria un cavallo di battaglia.

Peppone e Convertini visitano, in primis, il comune di Morgex, che conta circa 2 mila abitanti. La cittadina ha avuto una storia decisamente travagliata, nella quale ha spesso avuto legami con il centro di La Salle (anch’essa con 2 mila residenti circa). Per qualche anno, infatti, i paesi sono stati fusi insieme, per poi ritrovare la loro indipendenza solo dal 1935.

Linea Verde 8 gennaio, la gastronomia

Come di consueto, nel corso di Linea Verde dell’8 gennaio ha ampio spazio il mondo della cucina. I due conduttori, in ogni appuntamento, hanno la possibilità di assaggiare alcune delle principali preparazioni tipiche dei territori visitati. In Valle D’Aosta, Peppone e Beppe Convertini possono assaporare la fontina d’alpeggio, formaggio a Denominazione di Origine Protetta. Inoltre i conduttori gustano una polenta concia, realizzata con la farina di mais alla quale sono aggiunti, in seguito, diversi tipi di formaggi.

Gli ospiti di Linea Verde di domenica 8 gennaio sono i Trouveur Valdoten. Il gruppo si è formato negli anni ‘80 con l’obiettivo di riscoprire e valorizzare il patrimonio musicale locale. Nella regione sono molto popolari, anche grazie al Festival di musica tradizionale Etetrad, che i Trouveur organizzano in estate da più di dieci anni.