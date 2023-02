The Voice Senior 1° febbraio, cosa è successo: concorrenti, giudici, squadre, esibizioni

Condividi su

Mercoledì 1° febbraio, dalle ore 21:25 su Rai 1, è andato in onda un nuovo appuntamento con The Voice Senior. La puntata, come di consueto, è condotta da Antonella Clerici ed è visibile in streaming su Rai Play. Nell’episodio proseguono le audizioni al buio: i concorrenti cantano sul palco e giudici, giurati di spalle, devono scegliere se girarsi o meno solo sulla base della loro vocalità. I coach sono Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, i Ricchi e Poveri (Angelo Sotgiu e Angela Brambati) e Clementino.

The Voice Senior 1° febbraio, Irene Grandi e Lisa Maggio

Inizia The Voice Senior del 1° febbraio. La prima cantante si chiama Lisa Maggio, ama la musica da quando ha cinque anni e viene da Milano. Porta in scena Quando ami una donna di Fausto Leali. La sua voce molto potente convince tutti i giudici, che scelgono di voltarsi. Lisa vuole giocare nel talent con Gigi D’Alessio. Il secondo partecipante è il milanese Dario Gay, 62 enne che afferma: “Ho un carattere riservato, la musica mi dà la possibilità di esprimermi“. Ha presenziato tra le Nuove Proposte a Sanremo ’90 e ’91 e ha collaborato con Loredana Bertè. Tuttavia, per motivi familiari, non è riuscito a sfondare nell’ambiente. Oggi lavora come impiegato. Canta Il mare d’inverno di Bertè. Si girano solo D’Alessio e Ricchi e Poveri: anche Dario sceglie il cantautore napoletano.

The Voice Senior del 1° febbraio va avanti con Ezra Pavan, 60 enne di Venezia. Ora che è pensione, si diletta a cantare sulle gondole. Condivide la passione per il mondo delle sette note con la figlia Christa. Esegue Perfect di Ed Sheeran. Per lui, però, non si volta nessuno. Il centro delle scene è raggiunto da una ospite, ovvero Irene Grandi. Intona E poi di Mina e la riconoscono tutti.

Si torna alla gara con Rossella Coci, 64 enne di Prato. Ha calcato molti palchi ma, nel 2001, ha dovuto accantonare il microfono per occuparsi della mamma. Canta e suona (benissimo) Long Train Runnin’ dei The Doobie Brothers. Convince i quattro coach, che le dedicano una standing ovation. Entra a far parte della compagine di Loredana Bertè.

Ronnie Jones e Teresa Laurita

A The Voice Senior del 1° febbraio c’è un duetto inedito tra Clementino e Ricchi e Poveri. Le audizioni riprendono con Teresa Laurita, 60 enne di Potenza che realizza la cover di Bagno a mezzanotte di Elodie. Si voltano Bertè e Clementino e lei sceglie il rapper. Si va avanti veloci: il prossimo talento è Ronnie Jones, statunitense di 85 anni. Porta in scena una bella versione di Superstition di Stevie Wonder. I giudici, in visibilio, si girano quasi in contemporanea. Decide di lavorare con Bertè, con la quale ha collaborato negli anni ’70 nel musical Hair.

Nel corso di The Voice Senior del 1° febbraio c’è il 70 enne Vincenzo Ferrara, che ha iniziato a cantare nel retro bottega dello zio. Intona Dieci ragazze di Lucio Battisti. I coach hanno preferito non voltarsi. Il palco, poi, è raggiunto da Augusta Procesi, una “cultrice del sorriso” che ha scelto di presenziare nel talent spinta dai figli. Esegue la bellissima All by Myself di Celine Dion. L’unica che ha non ha apprezzato è Loredana. Augusta opta per i Ricchi e Poveri.

Si prosegue con Gianni Conte, originario di Napoli e che in carriera è la voce della Nuova Orchestra Italiana. Interpreta Uomini soli dei Pooh. Ruotano le loro sedie Clementino, Gigi D’Alessio e Ricchi e Poveri. Decide di affrontare le prossime manche dello show con il cantautore napoletano. Tra le concorrenti figura Giulia Crocini, triestina amante dello sport che performa con Maracaibo di Lu Colombo. Partecipa nel team con i Ricchi e Poveri, che si erano voltati con Clementino. L’ultima esibizione è quella dell’89 enne Ninni Lo Casto con Ne me quitte pas di Jacques Brel. Tutti lo ambiscono, ma lui sceglie Loredana Bertè. The Voice Senior del 1° febbraio termina qui.