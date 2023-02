Stasera in tv sabato 4 febbraio 2023, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv sabato 4 febbraio 2023. Su Raitre, il documentario di Corrado Augias, Città segrete. Su Rete 4 il film Non c’è due senza quattro con Terence Hill e Bud Spencer.

Stasera in tv sabato 4 febbraio 2023, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, l’ultima puntata del varietà Tali e quali. Carlo Conti incorona stasera il vincitore della terza edizione della gara musicale riservata a imitatori non professionisti. Gareggiano i primi due classificati di ognuna delle precedenti quattro puntate e i migliori due della scorsa edizione, tra cui Daniele Quartapelle, che si trasforma in Renato Zero.

Su Raitre, alle 21.45, il programma documentario Città segrete. Proseguono le repliche del programma condotto da Corrado Augias. Stasera rivediamo la puntata ambientata a Berlino. Dalle storie di Magda Goebbels e Marlene Dietrich fino alla caduta del Muro, un viaggio alla scoperta dei luoghi e delle vicende storiche, artistiche e culturali della città.

Su Rai 5, alle 21.15, In scena. Il documentario di Francesco D’Arma e Monica Ghezzi racconta la vita e l’arte di Romolo Valli (1925-1980): uno dei più grandi attori italiani del secondo Novecento: tragico e comico, umoristico e tagliente, amatissimo dal pubblico e dalla critica.

Programmi Mediaset, Tv8, Nove, Real Time

Su Canale 5, alle 21.20, il people show C’è posta per te. Nelle lunghe puntate dello show del sabato sera condotto da Maria De Filippi le storie drammatiche lasciano spazio ogni tanto a momenti di sano divertimento, offerto spesso da persone anziane che si rivolgono al programma per incontrare vecchie fiamme perse di vista ormai da decenni.

Su Tv8, alle 21.30, il reality 4 Ristoranti. Alessandro Borghese si trova nell’Astigiano alla ricerca del miglior ristorante in collina. Il bonus è assegnato ai migliori Ravioli del Plin. Partecipano La Signora in Rosso, Premiata Osteria dei Fiori, Le Tere Ruse e l’Enoteca Gastronomica Civico 15.

Su Nove, alle 21.25, il documentario Bombe su Auschwitz. Per celebrare la Giornata della Memoria del 27 gennaio, rivediamo il documentario che narra la storia di due prigionieri ebrei che, nell’aprile 1944, fuggirono miracolosamente da Auschwitz e raccontarono per primi l’orrore dell’Olocausto.

Su Real Time, alle 21.40, il reality Dr. Pimple Popper: La dottoressa Schiacciabrufoli “Nuovi protocolli”. Stabiliti i nuovi protocolli di sicurezza per il Covid, la dottoressa Emma Lee può riaprire il suo studio. Intanto tra i suoi pazienti c’è Monica che ha un’enorme voglia sul viso.

I film di questa sera sabato 4 febbraio 2023

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2018, di Gennaro Nunziante, Il vegetale, con Fabio Rovazzi, Luca Zingaretti. Fabio, neolaureato milanese in cerca di occupazione, accetta uno stage in un paesino del Lazio. Scoprirà di dover raccogliere pomodori e fare altri lavori da bracciante.

Su Rete 4, alle 21.25, il film commedia del 1984, di E.B. Clucher, Non c’è due senza quattro, con Terence Hill, Bud Spencer. Rio de Janeiro, Brasile. I ricchissimi cugini Coimbra, Sebastiano (Terence Hill) e Antonio (Bud Spencer), si sono impegnati a firmare un contratto miliardario. I due, però, temono che alcuni spietati concorrenti tentino di eliminarli. Per evitare problemi, decidono di farsi sostituire da due sosia.

Su Italia 1, alle 21.20, il film fantastico del 2019, di Joe Cornish, Il ragazzo che diventerà re, con Louis Ashbourne Serkis, Dean Chaumoo. Alex (Louis Ashbourne Serkis)è un ragazzino inglese che rivive al giorno d’oggi l’avventura capitata a Re Artù: dopo aver trovato la spada Excalibur piantata nella roccia, riesce ad estrarla acquistando incredibili poteri. Quando dal passato arriva la perfida Morgana, Alex dovrà usarli per salvare il mondo.

Su La7, alle 21.15, il film d’azione del 1995, di Tony Scott, Allarme rosso, con Denzel Washington. Un sottomarino Usa riceve l’ordine di colpire una base sovietica. Poi, però, arriva quello che pare un contrordine. Il capitano vuole attaccare, ma il suo vice, Ron Hunter, non è d’accordo.

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film d’azione del 2012, di e con Jackie Chan, Chinese Zodiac. Il mercenario Asian deve recuperare dodici teste di statue, che rappresentano gli animali dello zodiaco cinese. La missione lo porterà a vivere una fantastica avventura in giro per il mondo.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 2007, di Neil Jordan, Il buio nell’anima, con Jodie Foster. New York. Durante una brutale aggressione Erica viene ferita mentre il suo compagno perde la vita. Assetata di vendetta, si procura una pistola e comincia a “ripulire” la città.

Stasera in tv sabato 4 febbraio 2023, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film d’azione del 2013, di Roland Emmerich, Sotto assedio – White House Down, con J. Foxx, C. Tatum. Alcuni paramilitari entrano nella Casa Bianca e prendono in ostaggio il presidente Sawyer. L’agente di polizia John Cal, che si trova lì per caso con la figlia, darà loro filo da torcere.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film documentario del 2022, Sergio Leone – L’italiano che inventò l’America, con Sergio Leone. La vita e la carriera del grande regista romano Sergio Leone, scomparso nel 1989. Familiari, colleghi e amici parlano della sua originale idea di cinema, che è ancora fonte d’ispirazione.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 2018, di Will Gluck, Peter Rabbit, con Peter Rabbit. Peter Rabbit e le sue sorelle vivono rubando gli ortaggi dal giardino del burbero signor McGregor. Quando quest’ultimo muore, i conigli credono di poter mettere le zampe sul suo prezioso orto.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2022, di Robert Eggers, The Northman, con A. Skarsgard. Amleth è un principe vichingo fuggito dal suo regno dopo che il padre è stato brutalmente assassinato dal fratello. Dopo vent’anni, ormai guerriero, Amleth decide di tornare per compiere la sua vendetta.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film drammatico del 2014, di Dan Gilroy, Lo sciacallo – Nightcrawler, con Jake Gyllenhaal. Lou scopre di poter far soldi filmando scene cruente da vendere ai network televisivi. Con l’aiuto di Nina e del giovane Rick, diventa sempre più abile, ma anche spietato.