Linea Bianca 4 febbraio: Massimiliano Ossini in Friuli Venezia Giulia

Condividi su

In onda sabato 4 febbraio una nuova puntata di Linea Bianca. L’appuntamento è su Rai 1 alle ore 14:00, subito dopo il termine del Telegiornale. Al timone del programma Massimiliano Ossini che è affiancato da Giulia Capocchi e dalla guida alpina Lino Zani.

Sette giorni fa il conduttore ha esplorato parte del Piemonte. Oggi invece si sposta in Friuli Venezia Giulia.

Linea Bianca 4 febbraio, Friuli Venezia Giulia

Nella puntata di sabato 4 febbraio di Linea Bianca Massimiliano Ossini raggiunge il comprensorio della Carnia, in Friuli Venezia Giulia, che comprende 28 comuni. Prima tappa del suo viaggio è il monte Coglians, nel complesso delle Alpi Carniche. La sua vetta raggiunge i 2.780 metri sul livello del mare.

Si occupa successivamente della scoperta delle testimonianze della “Storia”, passata attraverso alcuni rifugi sotterranei del presidio difensivo di Torre Moscarda di Paluzza. Eretta nel XIII secolo, diventò in breve tempo un importante punto strategico economico, militare e politico. La realizzazione della Torre è inoltre connessa alla creazione di Via Iulia Augusta che da Aquileia permetteva di raggiungere Norico.

Posta in maniera più bassa rispetto alla vetta del colle, le torri di vedetta furono costruite più in alto in modo da permettere una visuale migliore per monitorare e difendere il territorio.

Al Paluzzo di Torre Moscarda invece incontra la scrittrice Ilaria Tuti che racconta ai telespettatori una storia troppo a lungo dimenticata. Si tratta delle Portatrici carniche, che durante la Prima Guerra mondiale, si occupavano della cura degli anziani e dei bambini.

Linea Bianca, Monte Zoncolan

Altra tappa del viaggio di Massimiliano Ossini in Friuli Venezia Giulia è il comprensorio sciistico del monte Zoncolan. Composto da 11 impianti di risalita offre ai visitatori circa 23 chilometri di piste.

Da qui Lino Zani questa settimana cercherà di imparare uno dei mestieri di montagna più faticosi. Si tratta del “gattista” che utilizzando il gatto delle nevi si occupa principalmente della preparazione dei mucchi di neve che verranno poi sistemati.

Massimiliano Ossini incontra Maurizio e Silvia, titolari di un agriturismo a conduzione familiare che è immerso nel verde della natura incontaminata della Valle del But. Nel corso dell’intervista discuteranno anche della preparazione di marmellate e confetture ma soprattutto per la loro passione per le moto d’epoca.

Il conduttore poi si sposta nella bottega artigianale a Prato Carnico. Qui conosce i fratelli Leita, esperti costruttori e restauratori di strumenti musicali in particolare di clavicembali. L’antica arte della lavorazione del legno è stata loro tramandata dal padre e dei nonni.

In chiusura Ossini si occupa del presepe che durante il Natale 2022 ha allestito in Piazza San Pietro a Roma. Realizzato dal comune di Sutrio, che è adagiato sulle pendici del Monte Zoncolan. E’ formato da 18 statue collocate lungo una superficie di 116 m² che sono illuminate da 50 punti luce e avvolte da odore di cedro.