The Voice Senior 3 febbraio, cosa è successo: concorrenti, esibizioni, giudici, squadre

Venerdì 3 febbraio, dalle ore 21:25 su Rai 1, è prevista la messa in onda di un nuovo appuntamento con The Voice Senior. Il programma è condotto, come di consueto, da Antonella Clerici. Con lei i famigerati quattro giudici, ovvero Clementino, Ricchi e Poveri, Loredana Bertè e Gigi D’Alessio. Nella puntata proseguono le audizioni al buio: i concorrenti si presentano sul palco e i coach, girati di spalle, devono giudicarli solo sulla base delle loro voci. Qualora più giurati decidessero di voltarsi, è il partecipante che deve scegliere la squadra alla quale appartenere.

The Voice Senior 3 febbraio, i primi concorrenti

Inizia The Voice Senior del 3 febbraio. Il primo cantante è Giuseppe Izzillo, imprenditore di 82 anni che proviene da una famiglia di artisti. Esegue New York, New York di Liza Minelli. Colpo di scena: tutti i giudici provano a girarsi, ma non funzionano le sedie. Izzillo sceglie di lavorare con Gigi D’Alessio. Si continua con la 74enne Mary Carmen, originaria di Malta che dopo una giovinezza da cantante professionista ha abbandonato la carriera per seguire la famiglia. Performa con Fortissimo di Rita Pavone, che convince Loredana Bertè e Ricchi e Poveri. Mary Carmen opta per partecipare al talent con Angelo Sotgiu e Angela Brambati.

The Voice Senior del 3 febbraio è arricchito da Carmelo Castobello, ex guardia penitenziaria di 69 anni. Canta Chiedi chi erano i Beatles degli Stadio. Si voltano Gigi D’Alessio e Clementino (che era convinto fosse Gaetano Curreri). Entra nel team di D’Alessio. Il palco è raggiunto da una vecchia conoscenza del varietà italiano, ovvero Minnie Minoprio. Ha 80 anni, ha lavorato nel Carosello e ha affiancato leggende della televisione nostrana come Aldo Fabrizi, Raimondo Vianello e Sandra Mondaini. Porta in scena la cover di Careless Whisper di George Michael. Tutti la vorrebbero nelle loro compagini, ma la sua preferenza ricade su Clementino.

Aida Cooper e l’omaggio a Mia Martini

The Voice Senior del 3 febbraio va avanti con Aida Cooper, 73enne che ha lavorato come corista al fianco di Mia Martini e, successivamente, di Loredana Bertè. Le due sono ancora oggi grandi amiche: “Abbiamo litigato un sacco di volte, ma alla fine ci vogliamo bene“. Esegue Non farti cadere le braccia di Edoardo Bennato. Bertè, che l’ha riconosciuta subito, si gira e si commuove. Poi la raggiunge e, in duetto, rendono omaggio a Mimì con Donna. Ovviamente è nella squadra di Bertè. Subito dopo arriva l’81enne Anna Maria Bianchi, nota con il nome d’arte Ofelia. Da sempre si è vergognata del suo corpo ma ha scelto di esporsi per amore della mamma, che l’ha spinta sin da piccola a esibirsi in pubblico. Intona La vie en rose di Edith Piaf: è molto brava e convince i quattro coach. Ofelia, alla fine, vuole come coach Clementino.

La serata è arricchita da Giuseppe Blonna, ex detective privato e guardia giurata di 63 anni che afferma: “Senza musica so stare“. La sua performance è sulle note di Attenti al lupo di Lucio Dalla. Purtroppo, nessun giudice ha deciso di dargli una chance. Si continua con il formatore nel settore automobilistico Fabio Fortini, amante del rock ‘n’ roll che performa con Light my fire dei The Doors. Si gira il solo Clementino, che dunque lo prende nella sua compagine. La prossima concorrente è Monia Cinquegrana, grande amica di Marcella Di Pasquale, in gara a The Voice nella scorsa edizione. Realizza la cover della difficilissima A chi di Fausto Leali. Si voltano Gigi D’Alessio e Ricchi e Poveri. Entra a far parte della squadra di D’Alessio.

The Voice Senior 3 febbraio, le ultime esibizioni

The Voice Senior del 3 febbraio continua con Mario Insenga, laureato in ingegneria ma da sempre innamorato del mondo delle sette note. Ama, in particolare, il genere del blues. Si esibisce con You never can tell di Chuck Berry. Opta per presenziare nello show con Clementino. Proprio quest’ultimo è protagonista di un inedito duetto con Loredana Bertè su E la luna bussò.

Le audizioni vanno avanti con il cantautore Stefano Borgia, amico di Angelo Sotgiu. Negli scorsi decenni ha scritto testi per artisti del calibro di Mina e Domenico Modugno. Realizza Portati via della Tigre di Cremona. Nel programma, Borgia collaborerà con i Ricchi e Poveri. La penultima cantante è Patrizia Capone, ex poliziotta che vive a Termoli. Intona Tutt’al più di Patty Pravo. I coach non si sono voltati perché hanno avvertito la mancanza di sentimento.

The Voice Senior del 3 febbraio termina con Roberto Coen, da giovane nello staff di Umberto Tozzi e oggi a capo di una attività immobiliare a Torino. Si esibisce con Try a little tenderness di Otis Redding. L’unico che non è convinto dalla sua performance è Gigi D’Alessio. Coen esprime la propria preferenza per Loredana Bertè. La puntata finisce qui.