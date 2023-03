Stasera in tv domenica 19 marzo 2023, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv domenica 19 marzo 2023. Su Raitre, il talk show Che tempo che fa, con Fabio Fazio. Su Rete 4, l’attualità con il programma condotto da Giuseppe Brindisi, Zona bianca.

Stasera in tv domenica 19 marzo 2023, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, la fiction Resta con me. Alessandro (Francesco Arca) e Paola ritrovano un po’ di armonia durante le pratiche per l’adozione di Diego. Intanto la squadra indaga sul furto delle reliquie di San Ciro. Il colpevole è Daniele Ausiello, sospettato anche di far parte della Banda della lancia termica. La Scientifica trova traccia del sangue di Gennaro. Tarek, lo spacciatore arrestato per il suo omicidio, viene scagionato. Possibile che le prove contro di lui siano state costruite ad arte?

Su Raitre, alle 20.00, il talk show Che tempo che fa. Con il suo riuscito mix di intrattenimento e attualità, il programma di Fabio Fazio continua a vivere una stagione di successi: la puntata del 5 marzo, che ha avuto tra gli ospiti la neosegretaria del PD Elly Schlein e Claudio Baglioni, è stata vista da 2.745.000 spettatori (share 13,4%).

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Zona bianca. Le parole e gli argomenti dell’attualità che hanno riempito le prime pagine dei quotidiani negli ultimi tempi restano al centro dell’approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi, che si occupa di temi drammatici come la guerra e i recenti naufraghi dei migranti, senza però trascurare la politica.

Su Canale 5, alle 21.20, il varietà Lo show dei record. Record e curiosità da tutto il mondo nella serata condotta da Gerry Scotti, che come sempre non si limita a raccontare i primati ma dà spazio anche alle storie di chi li ottiene. A certificare il raggiungimento dei vari primati realizzati in studio ritroviamo i giudici Lorenzo Veltri e Sofia Greenacre.

Su Italia 1, alle 20.30, l’attualità con Inside. Nella seconda puntata dello spin-off delle Iene, Antonino Monteleone torna a parlare della strana vicenda di Federico Tedeschi, il 19enne trovato morto nella sua camera a Roma nel 2017. La ricostruzione ufficiale parla di infarto, ma la famiglia crede che sia stato ucciso: il caso è stato di fatto riaperto.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Non è L’Arena. Dagli Studios International di Via Tiburtina, a Roma, Massimo Giletti accende come sua abitudine i riflettori sui temi più caldi dell’attualità politica ed economica. In primo piano le polemiche politica di casa nostra e la crisi in Ucraina.

Su Tv8, alle 21.30, Automobilismo F1 GP dell’Arabia Saudita. Sul circuito cittadino di Gedda, inaugurato nel 2021, si disputa la seconda prova del Mondiale. Lo scorso anno, Max Verstappen tagliò per primo il traguardo davanti ai due ferraristi Charles Leclerc e Carlos Sainz.

Su Nove, alle 21.15, il reality Cambio moglie. A Lamezia Terme vivono i Marino che adorano gli sport adrenalinici e le gite in camper. A casa Di Tella, invece, mamma Loredana sacrifica sempre sé stessa per l’amore della sua famiglia. Per una settimana si scambieranno le abitazioni.

I film di questa sera domenica 19 marzo 2023

Su Rai Movie, alle 21.10, il film western del 1981, di Michele Lupo, Occhio alla penna, con Bud Spencer, Joe Bugner. Un avventuriero giunge per caso nella cittadina di Yucca City, terrorizzata da una banda di spietati criminali. Scambiato per un medico, decide di stabilirsi sul posto.

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film storico del 2013, di Noam Murro, 300: l’alba di un impero, con Sullivan Stapleton. 480 a.C. Il generale greco Temistocle si ritrova a combattere contro l’esercito persiano. Con molta astuzia il condottiero pianifica una battaglia navale destinata a passare alla storia.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 2008, di Guillermo Arriaga, The Burning Plain – Il confine della solitudine, con Charlize Theron. Un legame apparentemente incomprensibile unisce le esistenze di alcuni personaggi. Tra loro c’è Sylvia, direttrice di un ristorante, incapace di amare.

Stasera in tv domenica 19 marzo 2023, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2009, di Ken Kwapis, La verità è che non gli piaci abbastanza, con Ginnifer Goodwin, Justin Long. La giovane Gigi non capisce il comportamento degli uomini in amore. Perciò sceglie un amico come consulente sul mondo maschile.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2021, di Barry Levinson, Harry Haft: storia di un sopravvissuto, con Ben Foster. In seguito all’invasione della Polonia, Harry Haft viene deportato ad Auschwitz. Qui l’uomo prende parte a combattimenti contro gli altri prigionieri: chi vince avrà salva la vita.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 2019, di Alessandro Genovesi, 10 giorni senza mamma, con Fabio De Luigi. Carlo, responsabile alla Final Market, è spesso assente; Giulia, invece, si occupa dei loro tre figli. Ma un giorno lei parte per una vacanza, lasciando Carlo a fare da “mamma” per dieci giorni.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2001, di Rob Cohen, Fast and Furious, con Vin Diesel, Paul Walker. Dominic Toretto è a capo di una gang che prende di mira i camionisti. L’agente Brian O’Conner viene incaricato d’infiltrarsi nella banda per sgominarla.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 1998, di Steven Soderbergh, Out of Sight – Gli opposti si attraggono, con George Clooney. Durante l’evasione, il galeotto Jack prende in ostaggio lo sceriffo federale Karen Sisco. Una volta libera, la donna gli dà la caccia, anche se si sente molto attratta da lui.