Stasera in tv venerdì 4 agosto 2023, I programmi in onda

Stasera in tv sabato 29 luglio 2023. Su Raitre, la fiction L’amica geniale 2, con Margherita Mazzucco e Gaia Girace. Su Rete 4 il film di Carlo Verdone, Io, loro e Lara.

Su Raiuno, alle 21.25, il varietà 20 anni che siamo italiani. Terzo e ultimo appuntamento con le repliche dello show condotto da Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada. Sul palco con i due conduttori troviamo Il Volo, Pippo Baudo, Nek, Alessandro Siani, Niccolò Agliardi, Flavio Insinna, Anna Tatangelo, Giuseppe Zeno, Nino D’Angelo e Gigi Marzullo.

Su Raitre, alle 21.30, la fiction L’amica geniale 2. Due episodi. Il primo s’intitola, “I fantasmi”. A Pisa, negli anni dell’università, Elena (Margherita Mazzucco) si trasforma in una donna elegante, colta e disinibita. Quando torna a Napoli, per le vacanze di Pasqua, rivede Lila (Gaia Girace): la ritrova avvilita e sfiduciata e rimane stupita quando l’amica le affida i suoi diari. A seguire, “La fata blu”. Rientrata a Pisa, Elena comincia la stesura del suo primo romanzo. La sua intensa attività attira l’attenzione del garbato e distinto Pietro Airota, figlio di uno stimato professore universitario.

Su Rai 5, alle 21.15, Le Baccanti. La tragedia di Euripide nell’interpretazione modernissima dal regista della Compagnia La Fura dels Baus, il catalano Carlus Padrissa, andata in scena al Teatro Greco di Siracusa nel 2021. Le coreografie sono di Mireia Romero Miralles.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Canale 5, alle 21.20, il talent Lo show dei record. Record e curiosità da tutto il mondo nel programma condotto da Gerry Scotti, di cui stasera rivediamo l’ottava puntata. In questa puntata: Laura Biondo la maga del pallone, Anastasia Synn la donna magnete, Chris Ivan il lanciatore di sturalavandini e Pearl la cagnolina più bassa del mondo.

Su La7, alle 21.15, Eden. Anche nella sua quarta edizione, di cui rivediamo i momenti migliori, il programma di Licia Colò si mantiene fedele alla sua missione: raccontare le meraviglie del nostro pianeta e le teorie “green” per salvaguardare il futuro.

Su Tv8, alle 21.30, il reality 4 Ristoranti. Alessandro Borghese arriva in Puglia, sul Gargano, alla caccia del miglior ristorante di pesce. Il bonus del conduttore viene assegnato alla miglior grigliata di pesce. Si sfidano: Al Trabucco da Mimì, il Ristorante Eden, il Capriccio e il Camavitè.

Su Nove, alle 21.25, Nove racconta. La storia degli omicidi di sedici giovani uccisi nei dintorni di Firenze tra il ’68 e l’85. Tra i sospettati, vi fu a lungo anche Pietro Pacciani. Attraverso le analisi di una criminologa, si racconta una delle storie più inquietanti di sempre.

Su Real Time, alle 21.30, Kate Vs Meghan: Una guerra reale. Kate e Meghan sono passate da essere amiche a nemiche in pochi mesi. Scopriamo i retroscena della faida che divide la famiglia reale inglese: i suoi membri si ritrovano a dover scegliere chi spalleggiare.

I film di questa sera sabato 29 luglio 2023

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2017, di Giovanni Veronesi, Non è un paese per giovani, con Filippo Scicchitano. I camerieri Sandro e Luciano sognano di cambiare vita. Trovata l’occasione, partono per Cuba per aprire un chiosco con connessione wi-fi. Lì incontrano Nora e…

Su Rete 4, alle 21.25, il film commedia del 2010, di Carlo Verdone, Io, loro e Lara, con Carlo Verdone, Laura Chiatti. Don Carlo Mascolo (Carlo Verdone) torna a Roma dopo un lungo periodo trascorso in Africa. La vocazione vacilla e i familiari acuiscono il disagio: il padre Alberto (Sergio Fiorentini) vuol sposare la sua badante e i fratelli pensano solo all’eredità. Ma, quando entra in gioco Lara (Laura Chiatti)…

Su Italia 1, alle 21.20, il film fantastico del 1990, di Robert Zemeckis, Ritorno al futuro – Parte III, con Michael J. Fox, Christopher Lloyd. Stavolta il giovane Marty (Michael J. Fox) deve recuperare il dottor Emmet Brown (Christopher Lloyd) nel Far West del 1885. Parte allora a bordo della macchina del tempo in soccorso dell’amico. Ma, per amore della dolce Clara (Mary Steenburgen), lo scienziato vuole restare nel passato.

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film d’azione del 2001, di Brett Ratner, Colpo grosso al Drago Rosso, con Jackie Chan, Chris Tucker. Il detective Carter e l’ispettore Lee stanno trascorrendo una vacanza a Hong Kong. Ma, ben presto, si trovano coinvolti in una serie di omicidi e in grosso traffico di soldi falsi.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 2008, di Ridley Scott, Nessuna verità, con Leonardo DiCaprio, Russell Crowe. L’agente della Cia Roger Ferris arriva in Giordania per una delicatissima missione. Deve stanare un terrorista islamico che sta preparando un attentato contro gli Stati Uniti.

Stasera in tv sabato 29 luglio 2023, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2020, di e con Carlo Verdone, Si vive una volta sola. Tre medici, guidati dal Professor Gastaldi, sono tanto abili in sala operatoria, quanto maldestri nella vita privata. Ma durante una vacanza on the road inciamperanno in un’esperienza che non dimenticheranno mai.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2000, di Steven Soderbergh, Erin Brockovich – Forte come la verità, con Julia Roberts. Erin, caparbia segretaria di uno studio legale, scopre che una potente società è responsabile dell’inquinamento con sostanze cancerogene di una falda acquifera.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’animazione del 2022, di Toby Genkel, F. Westermann, Il prodigioso Maurice. Il gatto Maurice vuole truffare una banda di topi parlanti e il loro pifferaio. Ma quando Maurice e i roditori raggiungono la città di Bad Blintz, la loro piccola truffa va presto a rotoli.