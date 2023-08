Che tempo che fa, aprono le nuove pagine social dopo la bagarre con la Rai

Condividi su

Che tempo che fa, dopo la bagarre delle scorse settimane, può contare su nuove pagine social. L’annuncio dell’apertura dei profili è arrivato direttamente dall’OFFicina nella mattinata di ieri, giovedì 3 agosto.

Che tempo che fa pagine social, i nuovi profili

Ad informare della nuova apertura delle pagine social di Che tempo che fa è, come già detto, la Banijay Italia e, in particolare, la società del gruppo l’OFFicina. Quest’ultima, infatti, è proprietaria del format e ne cura la produzione oramai da anni.

L’OFFicina, commentando la novità, ha parlato di una scelta “prioritaria e urgente”, che si è resa necessaria “dopo la brusca e improvvisa chiusura degli storici profili”. Questi, attivi da tempo, raggiungevano in totale circa 4 milioni di utenti.

La querelle con la Rai

Le parole della società di produzione di Che tempo che fa, che esordisce su Nove il prossimo 15 ottobre, sono un chiaro riferimento alla decisione della Rai di chiudere le pagine social della trasmissione.

Dopo l’abbandono del format da Rai 3, infatti, tra il conduttore Fabio Fazio e la TV di Stato è nata una diatriba proprio sui profili social. Questi erano di fatto stati creati dalla Rai, che dunque ne deteneva la proprietà.

In un primo momento, l’azienda di Viale Mazzini ha trasformato i canali web in una sorta di archivio, contenente immagini e video delle edizioni passate del programma. In contemporanea, si è svolta una trattativa tra la Rai e la società di produzione del format, che però non ha portato ad alcun accordo.

Per tale motivo, la TV di Stato ha optato, alla fine, per la chiusura delle pagine social di Che tempo che fa. Tale decisione, dopo qualche giorno, è stata commentata proprio da Fazio, che non ha risparmiato una frecciatina alla sua ex azienda. In particolare, il conduttore ha sottolineato: “Fa piacere che improvvisamente tengano a Che tempo che fa, un po’ tardivamente ma per certi versi è positivo”.

Che tempo che fa pagine social, le parole di Fabio Fazio

Che tempo che fa, dal 3 agosto, ha le pagine social su Facebook, Instagram, Twitter e TikTok. Su queste piattaforme, il primo post pubblicato è un videomessaggio di Fabio Fazio.

Il conduttore ha affermato: “Sono molto contento, è una grande notizia. Finalmente ci hanno restituito i nostri marchi e possiamo riaprire i nostri social (…). Sono molto contento di poter riprendere un dialogo con voi. Purtroppo non ci sono i follower che avevamo prima, né i contenuti e ciò non giova a nessuno. Vediamo nei prossimi mesi come evolve la vicenda”.