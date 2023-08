Stasera in tv venerdì 11 agosto 2023, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv venerdì 11 agosto 2023. Su Raitre, il film western Il grande paese, con Gregory Peck. Su 20 Mediaset, Calcio Coppa Italia: Genoa – Modena.

Stasera in tv venerdì 11 agosto2023, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, il varietà Sogno e son desto. Anche oggi rivediamo alcune tra le più belle esibizioni di Massimo Ranieri nelle tre edizioni di questo show, trasmesso dal 2014 al 2016 e poi replicato più volte. Nel corso delle serate Ranieri ospita artisti come Andrea Bocelli, Fiorella Mannoia, Morgan, Il Volo, Antonello Venditti e Al Bano.

Su Rai 5, alle 21.15, Opera Lirica: Eduardo e Cristina. In occasione del Rossini Opera Festival, dalla Vitifrigo Arena di Pesaro, Jader Bignamini dirige l’Orchestra Rai che interpreta il dramma per musica in due atti. Nel cast Anastasia Bartoli (Cristina) e Daniele Barcellona (Eduardo).

Programmi Mediaset, Tv8, Nove, 20 Mediaset, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, Il terzo indizio. Ci terranno compagnia fino all’8 settembre le repliche del programma in cui Barbara De Rossi introduce le docufiction che ricostruiscono alcuni casi di cronaca nera. Il programma si basa su processi che hanno già attraversato i tre gradi di giudizio. Stasera si parla del caso di Francesca Benetti, scomparsa nel 2013.

Su Tv8, alle 21.30, il film tv giallo del 2020, I delitti del Barlume – Donne con le palle, con Stefano Fresi. Mentre Pineta ospita i playoff di beach volley femminile, la Fusco indaga su un nuovo omicidio. Titti è gelosa di Beppe e Massimo ritorna in paese all’insaputa di tutti.

Su Nove, alle 21.25, il comedy show Vuoti a perdere. Rivediamo lo spettacolo che Ficarra e Picone hanno portato per la prima volta in scena nel 1999. I due comici siciliani prendono in giro le manie degli italiani, ma anche il vuoto che contraddistingue il nuovo millennio.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, Calcio Coppa Italia: Genoa – Modena. Nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia, allo Stadio Luigi Ferraris di Genova i rossoblù padroni di casa allenati da Alberto Gilardino (neopromossi in serie A) ospitano la formazione emiliana sulla cui panchina siede Attilio Tesser.

Su Real Time, alle 21.20, il reality Cake Star – Pasticcerie in sfida. Damiano Carrara e Katia Follesa fanno tappa a Modica, un comune della Sicilia, e il protagonista di oggi è il cioccolato. Chi vincerà questo episodio della più deliziosa sfida culinaria della nostra televisione?

I film di questa sera venerdì 11 agosto 2023

Su Raitre, alle 21.15, il film western del 1958, di William Wyler, Il grande paese, con Gregory Peck, Jean Simmons. Texas. Gli allevatori Rufus Hannassey ed Henry Terrill si contendono un terreno di cui è proprietaria la maestra Julie Maragon. Un giorno arriva James McKay (Gregory Peck), fidanzato della figlia di Terrill, Patricia (Carroll Baker). La ragazza, però, ha un aòltro pretendente, il rude Steve Leech.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film di guerra del 2008, di Spike Lee, Miracolo a Sant’Anna, con Matteo Sciabordi, Omar Benson Miller. Toscana, 1944. Quattro soldati americani restano bloccati in un paese dopo aver salvato un bimbo. Con gli abitanti, cercano di fermare l’eccidio progettato dai nazisti.

Su Canale 5, alle 21.20, il film drammatico del 2019, di James Kent, La conseguenza, con Keira Knightley, Jason Clarke. Amburgo, 1946. Rachael Morgan (Keira Knightley) arriva in città per riunirsi al marito Lewis, un colonnello britannico che presta servizio in Germania. Con suo grande stupore, la donna scopre che lei e il marito vivranno in una villa insieme al proprietario tedesco, un affascinante architetto.

Su La7, alle 21.15, il film commedia del 1987, di Charles Shyer, Baby Boom, con Diane Keaton. Una giovane donna in carriera si ritrova improvvisamente a doversi occupare di un’orfanella di un lontano parente. Dapprima la cosa la sconvolge, ma poi comincia ad affezionarsi alla bambina.

Su Iris, alle 21.00, il film dramma-comico del 2018, di Spike Lee, Blackkklansman, con John David Washington. Ron Stallworth è il primo detective nero di Colorado Springs. Il suo arrivo, però, è accolto con scetticismo. Imperterrito, decide di farsi un nome: si farà valere in un’indagine sul Ku Klux Klan.

Su La 5, alle 21.10, il film commedia del 2011, di Paul Feig, Le amiche della sposa, con Maya Rudolph, Kristen Wiig. La quarantenne Annie deve organizzare il matrimonio della sua miglior amica, Lillian. Non è un incarico facile, ma lei è determinata a portarlo a termine con successo.

Stasera in tv venerdì 11 agosto 2023, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film biografico del 2022, di Susanna Nicchiarelli, Chiara, con Margherita Mazzucco. 1211. La giovane Chiara decide di lasciare la casa del padre per seguire il percorso di Francesco d’Assisi. Inizia così per lei una vita di preghiera, di servizio e di comunità presso il monastero di San Damiano.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film drammatico del 1993, di Mel Gibson, L’uomo senza volto, con Mel Gibson, Nick Stahl, Fay Masterson. Durante le vacanze estive, un ragazzo che sogna di entrare a West Point conosce Justin McLeod, rimasto sfigurato dopo un incidente: diventerà il suo maestro di vita.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film del 2013, di Ron Howard, Rush, con Chris Hemsworth, Daniel Bruhl, Olivia Wilde. Anni 70. La rivalità tra due grandi campioni della F1, l’austriaco Niki Lauda e l’inglese James Hunt. Una sfida fatta di drammi indelebili e miracolose riprese diventa storica.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film horror del 2019, di Andrè Ovredal, Scary Stories To Tell In The Dark, con Zoe Margaret Colletti. Nella città di Mill Valley, durante la notte di Halloween, alcuni adolescenti s’introducono in una casa abbandonata. Qui trovano un libro che cambierà per sempre il loro destino.