Coppa Italia, la programmazione tv dei 32esimi di finale: coinvolti Italia e 20

Dallo scorso giovedì 13 luglio, sulle principali emittenti televisive del nostro paese, è in rotazione la nuova pubblicità di TIM. Il noto gestore telefonico, con l’occasione, ha siglato un accordo con la FIGC, Federazione Italiana Gioco Calcio.

Pubblicità TIM, le testimonial sono le calciatrici della Nazionale

La pubblicità TIM, in onda dallo scorso 13 luglio, ha come protagoniste le calciatrici della Nazionale Italiana femminile. La scelta delle testimonial manifesta la chiara volontà di sfruttare la visibilità che l’intero movimento sportivo ha in queste settimane, grazie ai Mondiali di calcio. Il torneo, il secondo al quale partecipa l’Italia nella sua storia, è visibile su Rai 1, che trasmette in diretta tutte le partite delle Azzurre.

La pubblicità TIM, nella sua versione integrale, ha una durata di 45 secondi. La casa di produzione del lavoro è la Think Cattleya, mentre la regia è di Cinzia Pedrizzetti, che in passato ha già diretto altri promo. La colonna sonora scelta per il filmato è, ancora una volta, la hit The Loneliest, pubblicata dai Maneskin.

La descrizione del promo

La pubblicità TIM con protagonista la Nazionale femminile di calcio rientra nel ciclo delle produzioni con il claim La forza delle connessioni. Le immagini del promo seguono le vicende di una bambina. Quest’ultima è una grande appassionata delle Azzurre e, in occasione della competizione iridata, si appresta a tifare per le proprie eroine.

In contemporanea, anche grazie a un ottimo montaggio, la pubblicità TIM segue le gesta delle sportive, che dopo tanti anni di lotte sono finalmente riuscite a diventare delle professioniste.

Il tutto è accompagnato dalle parole del narratore, che sottolinea l’impegno del gestore telefonico a supportare chiunque intenda superare i pregiudizi. In particolare, il narratore afferma: “I sogni devono correre liberi e superare ogni pregiudizio, perché le passioni non hanno genere e sono inarrestabili quando si connettono con le persone che ci stanno vicine. (…) Insieme ci danno la forza per sfidare gli stereotipi, affinché il calcio non sia solo dell’universo maschile”.

Pubblicità TIM, la recensione

TIM, con la sua ultima pubblicità, non promuove né il proprio lavoro né un nuovo (o vecchio) servizio. Attraverso la produzione, in realtà, la società comunica a clienti e non i valori in cui crede, ovvero la parità di genere e l’abbattimento di qualsiasi tipologia di pregiudizio.

TIM, ancora una volta, ha dimostrato di saper fare in maniera ottimale la cosiddetta pubblicità sociale. Genere, questo, che in Italia è ancora poco sviluppato rispetto a quanto accade in diversi paesi esteri.

Lo spot è di ottima qualità anche dal punto di vista tecnico. Le gesta dei protagonisti, grazie al già citato montaggio, si alternano perfettamente, facendoli apparire connessi tra loro, in piena coerenza con il claim dello spot La forza delle connessioni. Il risultato finale è quello di un promo che cattura l’attenzione e, soprattutto, che fa riflettere lo spettatore.