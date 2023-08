Felicità, gli ospiti del 19 agosto: ci sono Claudio Cecchetto con Fiorello e Amadeus

Condividi su

Sabato 19 agosto, dalle ore 14:10 su Canale 5, è in onda una nuova puntata di Scene da un matrimonio. Il programma è condotto da Anna Tatangelo. Lo show, come di consueto, è visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Play.

Scene da un matrimonio 19 agosto, gli sposi sono Gianna e Vito

Scene da un matrimonio del 19 agosto è un format nato da una idea di Gianni Ippoliti. La produzione è affidata per RTI a Pesci Combattenti. La decima edizione dello show è tornata in onda con degli appuntamenti inediti a partire dallo scorso sabato 23 giugno.

La trasmissione si sta confermando come una delle leader dell’intero palinsesto pomeridiano di Canale 5. Nonostante questo, l’appuntamento di sette giorni ha avuto un aumento negli ascolti, convincendo 1,4 milioni di telespettatori con una share del 16%. I protagonisti della puntata odierna di Scene da un matrimonio si chiamano Gianna e Vito. I due hanno celebrato le loro nozze in provincia di Lecce e, per la precisione, nella città di Tricase.

La storia d’amore

Come racconta Scene da un matrimonio del 19 agosto, la storia d’amore tra Gianna e Vito è il frutto di una serie di combinazioni fortuite. La prima, infatti, è nata a Cerignola, in provincia di Foggia, ma ha sempre vissuto a Roma, dove lavora come insegnante in una scuola dell’infanzia.

Il secondo, invece, anche di origini della Puglia, proprio come Gianna, vive e lavora a Roma. Nella Città Eterna, in particolare, è un maresciallo in forza alla Guardia Costiera. Nonostante tali elementi in comune, i promessi sposi si sono conosciuti per caso solo nell’estate del 2019, all’interno di una discoteca.

Durante Scene da un matrimonio del 19 agosto è raccontato il colpo di fulmine tra Gianna e Vito. Non a caso, nel 2020, anno contrassegnato dalla pandemia di Covid-19, i due hanno deciso di andare a convivere.

Scene da un matrimonio 19 agosto, il ricevimento in una discoteca sul mare

Nel corso di Scene da un matrimonio del 19 agosto, come da tradizione del format, le telecamere seguono i futuri sposi in tutte le fasi delle nozze, dai preparativi al fatidico sì. La cerimonia si svolge nella Chiesa Madre di Tricase. Vito, per le nozze, indossa l’alta uniforme e, uscito dalla chiesa, è accolto dal picchetto d’onore dei colleghi con il classico ponte di sciabole. La festa che segue il matrimonio si svolge a Castro, in una location con discoteca sul mare.