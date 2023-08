Stasera in tv domenica 20 agosto 2023, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv venerdì 18 agosto 2023. Su Raitre, il film western The Hateful Eight, con Kurt Russell. Su Nove, il comedy show Sono cose che capitano, con Ficarra & Picone.

Stasera in tv venerdì 18 agosto 2023, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, il varietà Sogno e son desto. Tra gli ospiti della terza ed ultima edizione dello show di Massimo Ranieri, trasmessa per la prima volta nel novembre del 2016, spiccano Antonello Venditti, Il Volo, Riccardo Cocciante, Vincenzo Salemme, Luisa Ranieri, Renato Pozzetto, Luca Carboni, Morgan, Serena Rossi, Marisa Laurito e Peppino Di Capri.

Su Raidue, alle 21.00, Pallavolo Femminile Europeo: Italia-Svizzera. Seconda partita delle Azzurre nell’Europeo organizzato da Belgio, Estonia, Germania e Italia. Le campionesse in carica giocano stasera a Monza contro la Svizzera. Domani, sempre sul campo dell’arena brianzola, affronteranno la Bulgaria. Le ultime due partite del girone si disputeranno a Torino.

Su Rai 5, alle 21.15, il programma musicale OSN al Sud con Axelrod. Il concerto tenuto lo scorso 21 giugno dall’Orchestra Rai, diretta da John Axelrod, nei giardini di Villa Bellini, a Catania, prima tappa di una tournée nel Sud Italia. In programma musiche di Bellini, Verdi, Puccini, Rossini e Mendelssohn-Bartholdy.

Programmi Mediaset, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, Il terzo indizio. Continuano le repliche del programma, spin-off di “Quarto grado”, che ricostruisce con le docufiction alcuni casi di cronaca nera. Come il caso di Anna Rosa Fontana, uccisa a 38 anni a Matera, il 7 dicembre 2010, dall’ex convivente Paolo Chieco. Già un anno prima l’uomo l’aveva ferita gravemente.

Su Tv8, alle 21.30, il film tv giallo del 2020, di R. Johnson, I delitti del Barlume – Mare forza quattro, con Filippo Timi. Una forte mareggiata si abbatte sul lungomare di Pineta portando un cadavere. Il caso si rivela rognoso per la Fusco, ma per fortuna a darle una mano c’è Massimo.

Su Nove, alle 21.25, il comedy show Sono cose che capitano. Continuano le repliche degli spettacoli teatrali di Ficarra & Picone. Quello di stasera è suddiviso in tre atti: al centro, l’uomo e le fasi salienti della sua vita. Si parte dall’amore e si finisce con la morte, sempre con la consueta ironia.

Su Real Time, alle 21.25, il reality Cake Star – Pasticcerie in sfida. Tommaso Foglia e Damiano Carrara oggi sono a Messina. Le tre pasticcerie in gara vengono giudicate sulla base della location, del cabaret delle paste e del “pezzo forte”. Chi sarà la prossima stella?

I film di questa sera venerdì 18 agosto 2023

Su Raitre, alle 21.20, il film western del 2015, di Quentin Tarantino, The Hateful Eight, con Samuel L. Jackson. Il cacciatore di taglie John Ruth (Kurt Russell) e la sua prigioniera sono diretti a Red Rock. Ma una tempesta di neve li blocca in un emporio sperduto tra le montagne del Wyoming. Lungo la strada incontrano il maggiore Warren (Samuel L. Jackson), ex soldato diventato cacciatore di taglie.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 1978, di John Milius, Un mercoledì da leoni, con Jean-Michael Vincent. California, 1962. Tre inseparabili amici diventano i re del surf. Gli anni passano, ciascuno va per la propria strada, ma la passione per la grande onda li riunisce.

Su Canale 5, alle 21.20, il film biografico del 2017, di Simon Curtis, Vi presento Christopher Robin, con Will Tilston. La vera storia dello scrittore inglese A.A. Milne (Domhnall Gleeson), nato alla fine dell’800. Ispirandosi ai giocattoli del figlio Christopher Robin (Will Tilston), lo scrittore crea i racconti di Winnie the Pooh. Presto il piccolo viene travolto dal successo internazionale dei libri del padre.

La7 – Iris – La5

Su La7, alle 21.15, il film thriller del 1993, di Harold Becker, Malice – Il sospetto, con Nicole Kidman, Bill Pullman. Andy, il preside di un college femminile, è alle prese con un killer che agisce nel campus. Ma anche in famiglia le cose non vanno bene dopo l’arrivo di un affascinante chirurgo.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 1987, di Brian De Palma, The untouchables – Gli intoccabili, con Kevin Costner, Sean Connery. Chicago, 1930. L’agente federale Elliot Ness e il suo team cercano d’incastrare il famigerato Al Capone, boss della malavita che controlla tutti i traffici illeciti della città.

Su La 5, alle 21.10, il film commedia del 2015, di Jason Moore, Le sorelle perfette, con Amy Poehler, Tina Fey. Dopo anni di distanza, Katie e Maura tornano nella città natale. Si trovano insieme a mettere in ordine la stanza della loro infanzia prima che i genitori vendono la casa di famiglia.

Stasera in tv venerdì 18 agosto 2023, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film d’azione del 2023, di Jean-Francois Richet, The Plane, con Gerard Butler. Colpito da una tempesta, l’aereo di linea pilotato da Brodie precipita su un’isola. Lì un gruppo di ribelli prende in ostaggio parte dei sopravvissuti. Brodie e un galeotto devono tentare di salvarli.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2019, di Roman Polanski, L’ufficiale e la spia, con Jean Dujardin. 1895. Picquart, capo dei servizi segreti francesi, sospetta che Dreyfus, capitano ebreo accusato di essere una spia al servizio dei tedeschi, sia in realtà innocente. Decide così d’indagare.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film poliziesco del 1988, di Andrew Davis, Nico, con Steven Seagal, Henry Silva, Daniel Faraldo. L’agente di polizia Nico Toscani, dai metodi poco ortodossi, indaga su un traffico di droga. Ma i trafficanti Kurt Zagon e Tony Salvano godono di protezioni molto potenti.