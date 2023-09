Stasera in tv venerdì 15 settembre 2023, I programmi in onda

Condividi su

Rai 3, dalle 21:25 di lunedì 11 settembre, propone al pubblico un nuovo appuntamento con PresaDiretta. La puntata, come di consueto, è condotta dal giornalista Riccardo Iacona. È possibile assistere alla trasmissione in streaming e on demand sul sito di Rai Play.

PresaDiretta 11 settembre, il sottotitolo è Approdo Italia

PresaDiretta dell’11 settembre ha il sottotitolo Approdo Italia. Il format, infatti, analizza il tema dell’immigrazione. Il 2023 sta segnando nuovi record nel numero degli sbarchi. Tutto ciò nonostante il pugno duro annunciato dal governo. Secondo il Ministero degli Interni, dal primo gennaio ad oggi sono arrivate più di 116 mila persone.

Numeri raddoppiati rispetto al 2022 e triplicati se si considera lo stesso periodo di tempo del 2021. Alla luce di questo, Iacona analizza i provvedimenti adottati dall’esecutivo. Tra loro, si discute delle restrizioni imposte alle imbarcazioni delle ONG che svolgono i soccorsi in mare.

Reportage dalla Tunisia

Nel corso di PresaDiretta dell’11 settembre, le telecamere del programma salgono a bordo della Geo Barents di Medici senza frontiere. Così facendo, assiste a quanto avviene nel Mediterraneo. Il programma ha partecipato a operazioni di soccorso e ha filmato un respingimento realizzato dalla Guardia Costiera della Libia.

Inoltre, il conduttore realizza un reportage dalla Tunisia. Nel paese, Iacona prova ad individuare le cause principali dell’instabilità sociale. Lo Stato, ad oggi, è il principale punto di partenza per i migranti che arrivano in Italia. A spingere migliaia di persone verso l’Europa c’è un’importante crisi economica. La fascia più colpita è quella dei giovani, alle prese con alti tassi di disoccupazione.

Infine, a Presadiretta dell’11 settembre, spazio alle rimesse degli stranieri verso le loro nazioni di origine. Tale fenomeno ha un forte impatto economico. Smuove, infatti, un enorme flusso di denaro, pari a circa 800 miliardi di dollari. Tali soldi divengono un aiuto fondamentale per lo sviluppo delle economie locali africane. Un focus, a PresaDiretta, è proposto sulla comunità del Senegal. Gli immigrati senegalesi che lavorano a Pisa, ad esempio, pagano le tasse in Italia e contribuiscono a creare servizi per la loro comunità d’origine. I progetti sui quali lavorano riguardano l’ideazione di scuole e ospedali.

PresaDiretta 11 settembre, gli ospiti

A PresaDiretta dell’11 settembre ci sono vari ospiti. Iacona, in particolare, parla con Matteo Villa. Il ricercatore lavora per l’ISPI, Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. Con l’esperto di politiche migratorie si fa chiarezza sulla situazione delle migrazioni in Italia e in Europa.