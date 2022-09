Tim Music Awards 2022 diretta 9 settembre: premio speciale per Elisa, omaggio alla Regina Elisabetta

Condividi su

Venerdì 9 settembre va in onda su Rai 1, a partire dalle 20.35, il primo appuntamento di Tim Music Awards 2022. Alla conduzione per l’undicesimo anno consecutivo la consolidata coppia Carlo Conti e Vanessa Incontrada. L’evento si svolge nella splendida cornice dell‘Arena di Verona.

Salgono sul palco Ultimo, Alessandra Amoroso, Antonello Venditti, Francesco De Gregori, Elodie, Blanco, Fabri Fibra e tanti altri.

Tim Music Awards 2022, diretta 9 settembre

Nella diretta del 9 settembre Carlo Conti e Vanessa Incontrada si collegano con Elena Di Cioccio, in collegamento dalla Tim DataRoom per alcune curiosità. Spiega che Gianni Morandi è il cantante dei record con oltre 5 milioni di followers mentre la pagina Instagram di Blanco è cresciuta dal 138%.

Prima di iniziare i conduttore ricordano la Regina Elisabetta, scomparsa ieri all’età di 96 anni. La omaggiano con la canzone Who wants to live forever? dei Queen.

Il primo a salire sul palco è Marracash che canta Love. L’artista riceve tre premi: per il singolo Love, per il disco Noi, loro, gli altri; per il singolo Crazy love.

La Rappresentate di Lista regala al pubblico il brano sanremese Ciao Ciao, per il quale vincono il premio. Terzo ad esibirsi è Gué Pequeno con Veleno.

Sale sul palco anche Fabri Fibra che interpreta Stelle con Maurizio Carucci degli Ex Otago. Fabri Fibra viene poi raggiunto da Colapesce e DiMartino per cantare il loro brano Propaganda. Premio per il suo ultimo album.

Tim Music Awards 2022, Elisa e gli altri artisti

I conduttori accolgono Elisa che regala al pubblico la canzone O forse sei tu, accompagnata da una piccola orchestra. Premio per il Live Oro, per il suo album e Premio Speciale Arena per la sua sensibilità per le questioni climatiche.

E’ il turno dei Pinguini Tattici Nucleari che fanno scatenare i presenti all’Arena di Verona con Giovani Wannabe, anche loro pluripremiati perfino dalla Tim.

Segue Marco Mengoni che interpreta un medley: Voglio, Muhammad Alì, Luce e No Stress. Premio per il duetto con Madame, per l’album Materia (Terra) e per il Live.