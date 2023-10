Ballando con le stelle 2023, la seconda puntata in diretta: ospiti i Pooh, salvi sia Caprarica che Lambertucci

Condividi su

Sabato 28 e domenica 29 ottobre, dalle ore 20:30 su La7, sono in onda due nuove puntate di In altre parole. Alla conduzione c’è Massimo Gramellini, che nel doppio appuntamento accoglie numerosi ospiti.

In altre parole 28 29 ottobre, il sabato con Pierfrancesco Favino

Durante In altre parole di sabato 28 ottobre è dato ampio spazio al mondo del cinema. Il conduttore, infatti, accoglie uno degli attori italiani più apprezzati e premiati del momento, ovvero Pierfrancesco Favino. L’interprete, a La7, presenta il film Comandante, diretto da Edoardo De Angelis e in cui recita il ruolo di protagonista.

Presentato all’80esima edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, è atteso nelle sale cinematografiche del nostro paese a partire dal 31 ottobre. Torna, come di consueto, il cantautore Roberto Veccioni, ospite fisso della trasmissione, all’interno della quale cura una lezione alla lavagna.

Dargen D’Amico e Rocco Tanica

Durante In altre parole del 28 ottobre si parla di musica con Dargen D’Amico. Il produttore, noto al grande pubblico per il successo di Dove si balla (in gara al Festival di Sanremo 2022), è tra i giudici di X Factor, i cui live sono partiti su Sky Uno lo scorso giovedì 26 ottobre. Partecipa, poi, Rocco Tanica, conduttore nonché membro dello storico gruppo Elio e le Storie Tese.

A In altre parole del 28 ottobre, Massimo Gramellini dialoga con Agnese Pini. Insieme alla direttrice del Quotidiano Nazionale sono affrontati alcuni dei temi di più stretta attualità. Ci sono la conduttrice Andrea Delogu e lo scrittore Gianrico Carofiglio.

Come sempre, a In altre parole del 28 ottobre ci sono le rubriche. La giornalista Alessandra Sardoni guida lo spazio Che anno è?. Le pagine dedicate all’ironia sono firmate da Saverio Raimondo. Torna il giovane creatore digitale Andrea Nuzzo, oltre alla giornalista Cecilia Sala, attualmente inviata di guerra in Israele. Laura Bonasera racconta la storia di Daniele Ferraiuolo, che dopo la pandemia ha ripensato alle proprie priorità e ha lasciato il lavoro da barista. Infine, il critico d’arte Jacopo Veneziani accompagna il pubblico a Cervia. Qui visita un bunker tedesco.

In altre parole 28 29 ottobre, il dibattito della domenicale

Durante In altre parole del 29 ottobre, Massimo Gramellini conduce un dibattito sull’amore per la lettura e sulla capacità dei libri di cambiare le nostre vite. Per discuterne è presente Giovanni Floris, conduttore del talk DìMartedì che ha appena pubblicato il tomo L’essenziale. Appunti di un lettore avventuroso. Torna, infine, Jacopo Veneziani, che cura un’analisi sulla rappresentazione del lettore nelle opere d’arte.