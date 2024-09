Stasera in tv sabato 2 dicembre 2023, I programmi in onda

Stasera in tv sabato 2 dicembre 2023. Su Rai3, Sapiens, un solo pianeta. Su Nove, il talk show condotto da Luca Sommi, Accordi & Disaccordi.

Stasera in tv sabato 2 dicembre 2023, Rai

Su Rai1, alle 20.35, il celebrity talent Ballando con le stelle. Si balla poco e si parla tanto nello show di Milly Carlucci, che ogni sabato dedica almeno 20 minuti a ciascuna coppia in gara, tra presentazione, esibizione e commento dei giudici. Una maratona che anche stasera per Carlotta Mantovan e gli altri concorrenti non si concluderà prima dell’una di notte.

Su Rai3, alle 21.45, Sapiens, un solo pianeta. Stasera Mario Tozzi racconta la nascita e l’epilogo delle dominazioni musulmane nei Paesi che affacciano sul bacino del Mediterraneo. Dalle prime invasioni nella Sicilia dell’alto Medioevo alla “reconquista” spagnola del XV secolo, preparatevi ad un lungo viaggio tra storia, architettura e geologia.

Su Rai 5, alle 21.15, serata di prosa: Anna Marchesini. Parlano da sole. Anna Marchesini veste prima i panni di Anna Cappelli, eroina dell’opera di Annibale Ruccello, e crea un divertente monologo con i suoi personaggi più famosi, tra i quali la signora Flora, la sessuologa e la cameriera.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove

Su Canale 5, alle 21.20, il reality Grande Fratello. Dopo il successo dell’esperimento di un anno fa, il reality per antonomasia, condotto da Alfonso Signorini, torna ad andare in onda anche di sabato, e lo farà per tutto dicembre. Intanto gli ascolti continuano a salire: i vip e i non famosi di questa edizione sono entrati nel cuore del grande pubblico.

Su La7, alle 20.35, il talk show In altre parole. Oltre al professor Roberto Vecchioni con la lezione alla lavagna, ci sono Alessandra Sardoni, Saverio Raimondo e Jacopo Veneziani tra gli ospiti fissi del talk di Massimo Gramellini, che vuole raccontare la realtà con uno sguardo personale.

Su Tv8, alle 21.30, il reality 4 Ristoranti. Alessandro Borghese si trova nell’Astigiano alla ricerca del miglior ristorante in collina. Il bonus è assegnato ai migliori Ravioli del Plin. Partecipano La Signora in Rosso, Premiata Osteria dei Fiori, Le Tere Ruse e L’Enoteca Gastronomica Civico 15.

Su Nove, alle 21.25, il talk show Accordi & Disaccordi. Ultimo appuntamento in prima serata con il talk condotto da Luca Sommi. Al suo fianco, come di consueto, Andrea Scanzi e Marco Travaglio, il direttore de “Il Fatto Quotidiano” che commenta i fatti principali della settimana.

I film di questa sera sabato 2 dicembre 2023

Su Rai 4, alle 21.20, il film thriller del 2018, di Jaume Collet-Serra, L’uomo sul treno – The Commuter, con Liam Neeson. Appena licenziato, il mite pendolare Michael incontra sul treno una donna che gli propone una sfida: lui riceverà una grossa somma se tra i passeggeri troverà un certo Prynne.

Su Rete 4, alle 21.25, il film western del 14970, di E.B. Clucher, Lo chiamavano Trinità…, con Terence Hill, Bud Spencer. Durante uno dei suoi viaggi, il pistolero Trinità (Terence Hill) arriva in un villaggio dove incontra suo fratello Bambino (Bud Spencer) nelle insolite vesti di sceriffo. In realtà l’uomo è un razziatore di bestiame, che ha accettato l’incarico per compiere un furto ai danni di un noto allevatore.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’avventura del 2019, di James Bobin, Dora e la città perduta, con Isabella Morced. Nata e cresciuta nella giungla, Dora (Isabella Morced) viene mandata dai genitori a vivere a Los Angeles con gli zii per frequentare il liceo. Un giorno, mentre è in visita a un museo, Dora viene rapita assieme al cugino Diego e ad altri due studenti da una banda di cacciatori di tesori.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 1996, di Barry Levinson, Sleepers, con Brad Pitt. New York, Anni 60. A causa di una bravata, quattro amici finiscono in riformatorio dove subiscono abusi sessuali da parte di un secondino. Undici anni dopo, diventati adulti, decidono di vendicarsi.

Stasera in tv sabato 2 dicembre 2023, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film fantastico del 2022, di Colin Trevorrow, Jurassic World – Il dominio, con Chris Pratt. Quattro anni dopo la distruzione dell’isola di Nublar, i dinosauri vagano liberi sulla Terra. Intanto, Claire, Owen ed Ellie devono fermare uno sciame di locuste giganti.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2018, di Sean Hanish, Saint Judy, con Michelle Monaghan. La storia di Judy Wood, l’avvocatessa americana che si battè per far cambiare la legge sul diritto d’asilo negli Stati Uniti affinché le donne immigrate entrassero a far parte della classe protetta.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 2008, di Catherine Hardwicke, Twilight, con Robert Pattinson, Kristen Stewart. Nuova in città, Bella s’innamora di un compagno di classe. Quando scopre che il giovane è un vampiro, ne accetta la diversità, ma arrivano altre creature della notte.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film thriller del 2015, di Michael Mann, Blackhat, con Chris Hemsworth. L’hacker Nicholas Hathaway deve scontare una lunga pena. L’agente dell’Fbi Chen Dawai gli offre la libertà in cambio dell’aiuto per identificare e bloccare i membri di una rete di criminali informatici.