SWAT episodi Il seme del male e Sangue e oro su Rai 2 il 2 dicembre: trama, cast, spoiler finale

Sabato 2 dicembre, su Rai 2, sono in onda gli episodi Il seme del male e Sangue e oro di SWAT. Prosegue, dunque, la programmazione italiana della serie poliziesca con protagonista Shemar Moore, che interpreta il protagonista Daniel Hondo Harrelson.

SWAT Il seme del male, regista e dove è girata

Gli appuntamenti Il seme del male e Sangue e oro di SWAT sono una produzione originale di Perfect Storm Entertainment, CBS Television Studios e Sony Pictures Television. Gli ideatori sono Aaron Rahsaan Thomas e Shawn Ryan.

Le riprese si sono svolte in California. Con gli appuntamenti odierni, Rai 2 prosegue la programmazione della sesta stagione, che negli Stati Uniti è andata in onda lo scorso anno.

La sceneggiatura è scritta da Sarah Alderson, Michael Gemballa, Amelia Sims, David Aguilar e Kent Rotherham. La regia è a cura di Billy Gierhart, Oz Scott e Doug Aarniokoski.

SWAT Il seme del male, la trama

Nel corso de Il seme del male di SWAT, una detenuta sconta la sua pena ed è rilasciata. Una volta fuori dal carcere, però, afferma di aver subito degli abusi sessuali da parte di una guardia carceraria. La donna, di conseguenza, minaccia di vendicarsi.

Nel frattempo, Street comunica a Luca di voler andare via di casa per iniziare una convivenza con Chris. Intanto, Bonnie ha chiesto a Tan di tornare insieme, ma il personaggio interpretato da David Lim è indeciso sul da farsi.

Sangue e oro, la trama

La serata di SWAT del 2 dicembre procede alle 22:00 circa, quando subito dopo Il seme del male prende il via l’episodio dal titolo Sangue e oro. In esso, Hondo è contattato da un vecchio amico. Si tratta di Danny, ex caposquadra del protagonista quando era nei Marines, che non riesce più a rintracciare la figlia.

Nel frattempo, una signora anziana chiede aiuto ai poliziotti dopo essere stata derubata in casa da due rapinatori. La sezione Omicidi informa la SWAT che nelle ultime 48 ore ci sono stati altri crimini dello stesso genere, con gli anziani coinvolti che sono stati prima derubati e poi uccisi.

SWAT Il seme del male, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della puntata di SWAT in onda sabato 2 dicembre, visibile su Rai 2 e in diretta streaming e on demand sul sito di Rai Play.