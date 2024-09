Chi l’ha visto?, la puntata del 6 dicembre parla dell’omicidio di Giulia Cecchettin

L’omicidio di Giulia Cecchettin è al centro della puntata di Chi l’ha visto in onda mercoledì 6 dicembre, in prima serata su Rai 3. Alla conduzione dello storico programma della terza rete della TV di Stato c’è Federica Sciarelli.

Chi l’ha visto 6 dicembre, l’omicidio di Giulia Cecchettin

A Chi l’ha visto del 6 dicembre è dato ampio spazio all’omicidio di Giulia Cecchettin. La giovane studentessa di 22 anni è stata uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta pochi giorni prima della laurea. Il killer, dopo una fuga durata una settimana, è stato colto in arresto in Germania. Ad oggi è indagato per omicidio volontario aggravato e sequestro di persona.

Nella giornata di ieri, martedì 5 dicembre, si sono svolti i funerali di Giulia Cecchettin. Le esequie si sono svolte nella Basilica di Santa Giustina a Padova, dove sono accorse migliaia di persone. Federica Sciarelli, nella prossima puntata, torna ad occuparsi del caso mostrando alcuni documenti e materiali ancora inediti.

In studio ospite Giorgio Ceccarelli

A Chi l’ha visto del 6 dicembre è presente come ospite in studio Giorgio Ceccarelli. Quest’ultimo è il presidente dell’associazione Figli negati ed è il fondatore del movimento pacifista Armata dei padri. Con Ceccarelli, nell’appuntamento odierno visibile su Rai 3 e in diretta streaming su Rai Play, si parla della sottrazione di minori da parte di uno dei due genitori. Il presidente di Figli negati, negli scorsi giorni, ha rilanciato una proposta in merito al fenomeno della violenza contro le donne. In particolare, Ceccarelli ha chiesto che siano gli uomini violenti ad essere inviati nelle strutture protette e non le loro vittime.

Chi l’ha visto 6 dicembre, la scomparsa di Giovanna Davoli

A Chi l’ha visto del 6 dicembre è analizzata la scomparsa di Giovanna Davoli. La donna, sposata e con due figli, è sparita nel nulla da circa venti giorni. Ha affermato di voler andare al mercatino in bicicletta ed è uscita di casa ma, da quel momento, di lei si sono perse le tracce.

Per qualche giorno si sono svolte le ricerche. Dopo circa due settimane si sono però interrotte e la vicenda è relegata come allontanamento volontario. A tale scenario, però, non crede la famiglia, che ha ricordato che Giovanna soffre di alcuni disturbi di salute che la obbligano ad assumere con regolarità dei farmaci.

Infine, durante Chi l’ha visto del 6 dicembre, spazio come sempre agli appelli, alle richieste di aiuto e dalle segnalazioni di persone in difficoltà.