Noi siamo leggenda puntata 6 dicembre su Rai 2: trama, cast, spoiler finale

Le vicende dei protagonisti di Noi siamo leggenda procedono mercoledì 6 dicembre, quando in prima serata su Rai 2 è in onda la terza puntata. La serie teen, dopo un discreto esordio, ha registrato la scorsa settimana un lieve calo negli ascolti, convincendo 789 mila telespettatori.

Noi siamo leggenda terza puntata, regista e dove è girata

La terza puntata di Noi siamo leggenda è una produzione originale di Rai Fiction e Fabula Pictures. Con esse ha collaborato Amazon Prime Video, dove presto sbarcheranno gli appuntamenti. Il titolo, presentato dalla TV di Stato nel corso dell’evento del Lucca Comics, è diretto da Carmine Elia.

Quest’ultimo, negli anni, ha guidato vari titoli fiction di grande successo della Rai, tra cui La dama velata, Mare Fuori, Sopravvissuti e La porta rossa. La prima stagione di Noi siamo leggenda è composta da sei prime serate. Tali appuntamenti sono trasmessi anche in diretta streaming e on demand sul sito di Rai Play.

Noi siamo leggenda terza puntata, la trama

Durante la terza puntata di Noi siamo leggenda, Massimo si reca in ospedale per far visita ad Andrea, al quale dà un regalo molto costoso che insospettisce Marco. Intanto, in prossimità della struttura sanitaria, Massimo incontra Lara, figlia della collega di sua mamma. I due ragazzi iniziano a parlare e il protagonista scopre che la madre di Lara soffre della stessa patologia che ha portato alla morte sua mamma.

Jean, Greta ed Andrea scoprono di avere una passione in comune e si uniscono in una band. Viola teme che Massimo si stia allontanando da lei: nonostante l’accordo, infatti, è convinta che il ragazzo le stia nascondendo qualcosa.

Spoiler finale

Nella terza puntata di Noi siamo leggenda, Simona subisce le avances di Nunzio, l’avvocato per il quale lavora come segretaria. La giovane vorrebbe sfuggire da tale situazione, ma teme di perdere l’occupazione.

Greta e Andrea sono sempre più vicini ed intimi, mentre Nicola comincia a frequentare Asia, una ragazza che ha una somiglianza incredibile con Sara. Infine, nella terza puntata di Noi siamo leggenda, Viola e Massimo progettano un nuovo colpo, ma qualcosa va storto.

Noi siamo leggenda terza puntata, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Noi siamo leggenda, visibile su Rai 2 e in streaming e on demand sul sito di Rai Play.