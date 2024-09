Ballando con le stelle 2023, la puntata del 9 dicembre: tutti in semifinale e una proposta di matrimonio a Simona Ventura

Sabato 9 dicembre, dalle 20:40, è andata in onda una nuova puntata di Ballando con le stelle 2023. Il programma, come sempre, è condotto da Milly Carlucci, affiancata da Paolo Belli. A giudicare le esibizioni dei vip in gara ci sono i giudici Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni e Fabio Canino. Due gli ospiti della serata, ovvero Gabriel Garko e Stefano De Martino. Con quest’ultimo si parla della Maratona Telethon 2023, esibendosi con la piccola Sofia Tansella, affetta da una malattia neuromuscolare. Nella diretta sono decretati i nomi dei semifinalisti.

Ballando con le stelle 9 dicembre, le prime esibizioni

Inizia Ballando con le stelle del 9 dicembre. Milly Carlucci presenta i giudici e il resto del cast, poi attiva il numeratore Telethon. Si entra subito nel vivo con la gara. In questa prima manche, i concorrenti devono realizzare delle esibizioni ispirate ai supereroi e, più in generale, a dei personaggi celebri. Tutte le performance sono votate solo da Carolyn Smith. Partono Simona Ventura e Samuel Peron, ovvero Wonder Woman e Superman. Prendono sei.

Teo Mammucari ed Anastasia Kuzmina interpretano Rugantino e Rosetta. Il loro valzer convince i giudici, Smith assegna sei. Tocca ad Eva Kant e Diabolik, ovvero Sara Croce e Luca Favilla. Realizzano un cha cha cha e volano in testa alla classifica a quota 7 punti. I quarti concorrenti sono Giovanni Terzi e Giada Lini, che realizzano D’Artagnan e Milady. Portano in scena un tango da 5. Lorenzo Tano e Lucrezia Lando sono Spiderman e Mary Jane e ricevono 6. Infine, Wanda Nara e Pasquale La Rocca sono Catwoman e Batman. Volano in testo con il voto 8.

A Ballando con le stelle del 9 dicembre scoppia la polemica. Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira criticano Smith e il resto della giuria per i voti a loro dire troppo bassi dati a Sara Croce e a Lorenzo Tano. Carlucci svela che la prossima settimana i semifinalisti dovranno realizzare una coreografia ispirata a momento di svolta della loro vita.

Giovanni Terzi fa la proposta di matrimonio a Simona Ventura

A Ballando con le stelle del 9 dicembre è il momento di Ballando con me. Le Sismo sfidano Sofia: le prime hanno la meglio. Si torna alla gara vera e propria: esordiscono Giovanni Terzi con Giada Lini con uno showdance. Mariotto lo definisce “carinissimo”, ma dà 4. In totale il giornalista riceve 27 punti, che diventano 32 facendo la somma con quelli ricevuti nella prima manche. Di Pasquale e Di Vaira polemizzano ancora per i giudizi: “Non date critiche costruttive“. Terzi riceve un incoraggiamento da Anna, la mamma di Simona Ventura: “Sei un uomo meraviglioso, non preoccuparti di quello che ti dicono“. Poi balla con lei.

La gara procede proprio con Simona Ventura e Samuel Peron. Un grande tango, che riceve la standing ovation del pubblico. Canino e Zazzaroni definiscono la conduttrice “perfetta”. Per Smith è “leggera come una piuma ma forte come una roccia”. Ottiene 47 punti, che con i sei della manche precedente diventano 53. Ventura riceve la visita del padre Rino. In pista torna Giovanni Terzi, che afferma: “Simona mi ha cambiato la vita, vuoi diventare mia moglie?“. Ventura accetta, Milly Carlucci in lacrime.

Durante Ballando con le stelle del 9 dicembre arriva Stefano De Martino, che balla con Sofia Tansella. Smith valuta l’esibizione con un 10, che va ad alimentare il tesoretto.

Ballando con le stelle 9 dicembre, Lorenzo Tano

Nel corso di Ballando con le stelle del 9 dicembre ci sono Lorenzo Tano e Lucrezia Lando. La bachata convince Mariotto, che definisce il ballo “caliente ma delicato“. Ottengono 41 punti, per un totale di 47. Tano riceve la visita di mamma Rosa. La gara va avanti con i favoritissimi per la vittoria finale, ovvero Pasquale La Rocca e Wanda Nara. Anche loro tentano di accedere alla semifinale con una bachata. Mariotto la definisce “volgare”, trovando il disaccordo di Lucarelli e, soprattutto, di Smith, che lo invita “a stare attento alle parole“. Il giudice risponde piccato: “Dico quello che penso“. Ottiene un voto di 45, per un totale di 53. Nara riceve la visita a sorpresa del figlio Valentino.

A Ballando con le stelle del 9 dicembre ci sono Teo Mammucari ed Anastasia Kuzmina. Standing ovation per la salsa, che presentava una coreografia molto complessa. Smith ha riscontrato tanta confusione, dovuta probabilmente al ritmo molto veloce. Lungo dibattito tra Mammucari e Lucarelli, poi ci sono i voti: Mammucari ottiene 33 punti, che diventano 39 se sommati a quella della prima manche. Lacrime per Anastasia. Teo riceve la sorpresa del fratello Sandro.

È la volta dell’ultima coppia, ovvero Sara Croce e Luca Favilla. Il professionista, in settimana, ha dovuto saltare degli allenamenti a causa di un infortunio. Ottengono 37 punti, per un totale di 44. La modella incontra il padre Franco.

Il ballottaggio per l’eliminazione tra Sara Croce e Giovanni Terzi

Nel corso di Ballando con le stelle del 9 dicembre c’è il ballerino per una notte Gabriel Garko. L’attore esegue una bellissima esibizione con Alessandra Tripoli e riceve 50 punti. Il tesoretto di questa serata, dunque, vale ben 60 punti. Matano li assegna a Teo Mammucari ed Anastasia Kuzmina. La tribuna del popolo Rossella Erra lo divide con Simona Ventura e Samuel Peron. Il comico e la conduttrice, dunque, ricevono trenta punti ciascuno.

Milly Carlucci comunica i verdetti. Accedono alla semifinale Simona Ventura con Samuel Peron, Lorenzo Tano con Lucrezia Lando, Wanda Nara con Pasquale La Rocca e Teo Mammucari con Anastasia Kuzmina. Al ballottaggio per l’eliminazione ci sono Sara Croce con Luca Favilla e Giovanni Terzi con Giada Lini. Dopo alcune brevi esibizioni, Carlucci legge l’esito del televoto. Gli sconfitti sono Giovanni Terzi e Giada Lini, che hanno raccolto solo il 34% delle preferenze. Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira intervengono a sorpresa e decidono di salvarli. Tutti i ballerini, dunque, sono in semifinale. Termina qui Ballando con le stelle del 9 dicembre.