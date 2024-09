Striscia la Notizia 2023, dall’11 dicembre tornano alla conduzione Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti

La coppia composta da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti si riunisce dietro al bancone di Striscia la Notizia 2023 nella giornata di lunedì 11 dicembre. Con l’occasione, i due colleghi ed amici festeggiano i 30 anni dal loro debutto nel telegiornale satirico.

Striscia la Notizia 2023 Ezio Greggio Enzo Iacchetti, il calendario della stagione

Quella formata da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti è la terza coppia di conduttori di questa stagione. Le prime puntate hanno avuto come padroni di casa il comico Alessandro Siani e Vanessa Incontrada. I due sono rimasti al timone del programma per tre settimane, dal 25 settembre al 16 ottobre. In tale data hanno raccolto il testimone i comici Roberto Lipari e Sergio Friscia.

A partire dalla puntata odierna di Striscia la Notizia 2023, invece, è dato spazio ad Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. Alla storica coppia di conduttori è affidata, anche quest’anno, la maggior parte delle puntate stagionali, rimanendo alla guida della trasmissione per tutto l’inverno. L’edizione termina con Gerry Scotti, affiancato prima da Francesca Manzini e poi da Michelle Hunziker.

I record storici dei conduttori

La presenza in questa stagione televisiva nel programma permette ad Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti di aggiornare nuovamente i loro record. Il duo, in primis, si riconferma il più longevo nella storia del format ideato da Antonio Ricci. Il debutto insieme, infatti, è arrivato il 26 settembre del 1994. Da quel momento, Greggio ha presenziato in 34 edizioni, mentre il secondo ne ha collezionate 29.

Ma i record coinvolgono anche i singoli conduttori, al primo e secondo posto per numero assoluto di puntate condotte. Ezio Greggio, che ha condotto la prima puntata del programma, andata in onda il 7 novembre 1988, in totale ha guidato 4286 appuntamenti. Dietro di lui, in questa speciale classifica, si posiziona Enzo Iacchetti, che ha all’attivo 2815 puntate da conduttore.

Striscia la Notizia 2023 Ezio Greggio Enzo Iacchetti, le parole dei conduttori

Alla vigilia dell’arrivo a Striscia la Notizia 2023, i conduttori non hanno nascosto la loro emozione. Il primo ha affermato: “Striscia è un programma anti-age. Dopo 30 anni sono ancora felice come un bimbo a Natale di tornare dietro il bancone del telegiornale satirico”.

Il secondo, invece, ha sottolineato: “Sono alla guida della trasmissione da 35 anni, fin dalla prima puntata. Ogni volta rientrare in trasmissione è come tornare a casa dove mi aspetta una famiglia composta da milioni di persone che ci vogliono bene. Un bene, questo, che ricambio giorno per giorno”.