Stasera in tv martedì 12 dicembre 2023 – Tutti i programmi in onda

Stasera in tv martedì 12 dicembre 2023. Su Rai3, l’attualità con il programma di Nunzia De Girolamo, Avanti popolo. Su Canale 5, Calcio Champions League: Inter-Real Sociedad.

Stasera in tv martedì 12 dicembre 2023, Rai

Su Rai1, alle 21.30, la fiction Un professore 2, con Alessandro Gassmann. Due episodi. Il primo s’intitola, “Freud: i padri”. In crisi per la situazione che si è creata con il figlio Manuel, e sentendo Dante (Alessandro Gassmann) lontano, Anita lascia la villa. In carcere, Molosso, dopo aver saputo che la moglie lo tradisce, chiede a Mimmo di scoprire chi è l’amante. A seguire, “Kierkegaard: che ci faccio qui?”.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Avanti popolo. Nonostante i contenuti e l’impostazione innovativa, il programma di Nunzia De Girolamo, che mette al centro i cittadini, continua a registrare ascolti molto bassi. Anche per questo le puntate di dicembre saranno le ultime: è quasi certo infatti che nel 2024 “Avanti popolo” non andrà in onda.

Programmi Mediaset, La7, Real Time

Su Rete 4, alle 21.25, l’attualità con E’ sempre Cartabianca. Nel programma di Bianca Berlinguer non mancano mai i momenti di forte tensione, soprattutto quando nel dibattito si fronteggiano ospiti di aree politiche diverse. Tra i protagonisti più frequenti di questi diverbi, Alessandro Sallusti, direttore del quotidiano “Il Giornale” e Andrea Scanzi del “Fatto”.

Su Canale 5, alle 21.00, Calcio Champions League: Inter-Real Sociedad. Entrambe già matematicamente qualificate agli ottavi di Champions League, l’Inter di Simone Inzaghi e la Real Sociedad di Imanol Alguacil questa sera allo Stadio Meazza di Milano si sfidano a quasi tre mesi dal pareggio dello scorso 20 settembre. In attesa dei sorteggi in programma il 18 dicembre.

Su Italia 1, alle 21.20, l’attualità con Le Iene. Penultimo appuntamento dell’anno con il programma condotto da Veronica Gentili, affiancata da Max Angioni e con la partecipazione di Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Le nuove puntate partiranno il 9 gennaio. La trasmissione continua ad ottenere buoni ascolti, con uno share superiore al 10%.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Di martedì. La proverbiale flemma del conduttore Giovanni Floris, anche con gli ospiti più esagitati sui temi molto scottanti, è fra i punti di forza del talk ormai diventato un’imperdibile appuntamento settimanale su questa rete.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Primo appuntamento. Al ristorante della villa arriva Rosangela. La donna, 69 anni, desidera innamorarsi di nuovo. Poi è la volta di Lorenzo che incontra Beatrice: riuscirà a conquistarla con il suo charme? Flavio Montrucchio commenta l’andamento della serata.

I film di questa sera martedì 12 dicembre 2023

Su Rai 4, alle 21.20, il film drammatico del 2015, di Stefano Sollima, Suburra, con Pierfrancesco Favino. Alcuni speculatori edilizi intendono trasformare il litorale romano in un paradiso del gioco d’azzardo. Ma, per realizzare il progetto, serve l’appoggio di politici corrotti e boss.

Su Rai 5, alle 21.15, il film drammatico del 2014, di Ken Loach, Jimmy’s Hall – Una storia d’amore e libertà, con Barry Ward. Rientrato In Irlanda dopo 10 anni di esilio, Jimmy viene convinto dalla comunità a riaprire il suo locale, dove la gente poteva ballare e divertirsi. Ma…

Su Rai Movie, alle 21.10, il film fantastico del 2019, di Robert Rodriguez, Alita – Angelo della battaglia, con Rosa Salazar. 2563. Il dottor Ido ripara una cyborg senza memoria del suo passato e la chiama Alita. Mentre cerca di scoprire la verità su sé stessa, Alita diventa una cacciatrice di criminali.

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film d’azione del 1999, di James Foley, The corruptor – Indagine a Chinatown, con Mark Wahlberg. L’agente Wallace viene affiancato da un collega cinese per far fronte ad una guerra fra le triadi. Dopo le prime incomprensioni, riusciranno ad avere la meglio.

Su Iris, alle 21.00, il film western del 1956, di Richard Brooks, L’ultima caccia, con Stewart Granger, Lloyd Nolan. Dakota 1883. Sandy, cacciatore di bisonti, lavora per Charlie, spietato e folle. Ma un giorno si ribella e fugge con una donna indiana tenuta come schiava. Charlie li insegue…

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 1957, di Giorgio Bianchi, Il Conte Max, con Vittorio De Sica, Alberto Sordi. Alberto, edicolante in Via Veneto, a Roma, aspira ad entrare a far parte del mondo dell’alta borghesia. Il suo mentore sarà Orsini Varaldo, un nobile squattrinato che gli insegnerà le buone maniere.

Stasera in tv martedì 12 dicembre 2023, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2022, di Daniel Adams, The Walk – La strada della libertà, con Justin Chatwin. Boston, 1974. L’agente irlandese Bill Coughlin deve scortare alcuni studenti afroamericani in una scuola riservata ai bianchi. Dovrà vedersela con la parte criminale della comunità irlandese.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 2019, di Alessandro Genovesi, 10 giorni senza mamma, con Fabio De Luigi. Carlo, responsabile alla Final Market, è spesso assente; Giulia, invece, si occupa dei loro tre figli. Ma un giorno lei parte per una vacanza, lasciando Carlo a fare da “mammo” per dieci giorni.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2014, di Wally Pfister, Transcendence, con Johnny Depp, Rebecca Hall. Il dottor Caster, creatore di un sistema d’intelligenza artificiale, viene ucciso dai terroristi. Per salvare le sue conoscenze, la moglie connette il cervello dell’uomo a un computer.