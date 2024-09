Stasera in tv giovedì 14 dicembre 2023, I programmi in onda

Stasera in tv giovedì 14 dicembre 2023. Su Rai3, il programma curato e condotto da Emma D’Aquino, Amore criminale. Su Italia 1, l’attualità con Le Iene presentano: Inside.

Stasera in tv giovedì 14 dicembre 2023, Rai

Su Rai1, alle 21.30, la fiction Un professore 2, con Alessandro Gassmann. Due episodi: il primo s’intitola, “Leibniz: rimorsi e rimpianti”. Nina chiede di riottenere la custodia di sua figlia. Nicola prega Dante (Alessandro Gassmann) di aiutarlo a convincere Viola a sottoporsi ad una visita con il chirurgo che potrebbe operarla. Intanto, Simone e Mimmo sono sempre più vicini. A seguire, “Orazio: carpe diem”.

Su Rai3, alle 21.20, Amore criminale. Emma D’Aquino presenta una nuova e accurata docu-fiction che ricostruisce un recente caso di femminicidio. Anche questa puntata è realizzata in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri e la Polizia di Stato e con il patrocinio del Ministero per la famiglia, la natalità e le pari opportunità.

Su Rai 5, alle 21.15, serata di danza: Giselle. Va in scena il balletto di due atti su musica di Adolphe-Charles Adam e coreografia di Carla Fracci, alla quale lo spettacolo è dedicato. Michele Satriano è Albrecht, romantico e possente, Susanna Salvi è Giselle, soave e delicata. Dirige Kevin Rhodes.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Dritto e rovescio. Paolo Del Debbio è stato tra i primi a lanciare, sulle pagine del quotidiano “La Verità”, l’allarme per le conseguenze della fine del mercato tutelato dell’energia elettrica, una misura varata dal governo Gentiloni nel 2017 e ormai a un passo dall’entrata in vigore. Se ne parla anche questa sera.

Su Canale 5, alle 21.20, il comedy show Zelig – Il meglio di. Vanessa Incontrada e Claudio Bisio presentano il meglio dell’edizione appena conclusa. Rivedremo, tra gli altri, Teo Teocoli, Max Angioni, Maurizio Lastrico, Andrea Pucci, Federica Ferrero, i Senso D’Oppio, Vincenzo Comunale, Corinna Grandi, Anna Maria Barbera, Leonardo Manera e i PanPers.

Su Italia 1, alle 21.20, l’attualità con Le Iene presentano: Inside. Appuntamento conclusivo con la terza stagione della serie di speciali di Davide Parenti condotti dagli inviati delle “Iene”. La nuova edizione è prevista per la prossima primavera. Il 30 novembre ha debuttato alla conduzione Gaston Zama, “Iena” dal 2020, che in passato si è occupato della vicenda di Chico Forti.

Su La7, alle21.15, l’attualità con Piazza Pulita. Corrado Formigli è l’ideatore e il conduttore del programma settimanale di approfondimento politico. E dalla domanda che a inizio trasmissione pone il giornalista campano prendono spunto le riflessioni e il dibattito con gli ospiti.

Su Tv8, alle 21.30, Calcio: Rakow-Atalanta. I bergamaschi hanno già battuto i polacchi all’andata, sono primi nel Gruppo D e matematicamente qualificati agli ottavi di Europa League. Dopo il pareggio con lo Sporting Lisbona chiudono il girone al 1° posto evitando la gogna dei pay-off.

Su Nove, alle 21.25, il game show Don’t Forget The Lyrics – Stai sul pezzo. Appuntamento in prima serata con il game show condotto da Gabriele Corsi. Ospiti della puntata Paolo Conticini, Mietta, Alba Parietti e Francesco Oppini. In studio anche i supercampioni: Silvia, Mirko e Adriano.

Su Real Time, alle 21.30, il talent Hairstyle: The Talent Show. Nuova puntata con il format condotto da Rossano Ferretti e Rudy Mostarda. La location del programma è uno studio televisivo trasformato in un ampio hair salon con tutto l’occorrente per realizzare “magici” lavori.

I film di questa sera giovedì 14 dicembre 2023

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2013, di e con Tom Hanks, Captain Phillips – Attacco in mare aperto. La nave del capitano Richard Phillips viene assaltata da un gruppo di pirati somali. Per mettere in salvo il suo equipaggio, l’uomo decide di offrirsi come ostaggio.

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film fantastico del 1994, di Alex Proyas, Il corvo, con Brandon Lee. Un anno dopo essere stato assassinato assieme alla sua ragazza, il chitarrista Eric Draven torna dall’oltretomba. Guidato da un corvo, mette in atto la vendetta contro il malvagio che tiranneggia la città.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 1996, di Walter Hill, Ancora vivo, con Bruce Willis. 1931. In una cittadina semiabbandonata del Texas arriva un misterioso straniero: si troverà coinvolto nella guerra tra due bande di fuorilegge che si contendono il controllo del contrabbando d’alcool.

Stasera in tv giovedì 14 dicembre 2023, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2022, di Tommy Wirkola, Una notte violenta e silenziosa, con David Harbour. Babbo Natale, ormai cinico e disilluso, si ritrova nel mezzo di una rapina attuata da una scalcinata banda criminale nella villa in cui abita la piccola trudy. Non esiterà ad intervenire.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2006, di Ferzan Ozpetek, Saturno contro, con Pierfrancesco Favino, Stefano Accorsi. Un gruppo di amici ama incontrarsi a casa della coppia gay composta da Davide e Lorenzo. Quando quest’ultimo si ammala e muore, l’esistenza di tutti viene sconvolta.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film drammatico del 2006, di Anne Fletcher, Step Up, con Jenna Dewan, Channing Tatum. Nora, prima ballerina di una scuola esclusiva, cerca un nuovo partner per il saggio finale. Il prescelto è Tyler, un ragazzo di strada con problemi giudiziari ma con un grande talento.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film thriller del 2011, di Duncan Jones, Source Code, con Jake Gyllenhaal, Michelle Monaghan. Un soldato fa parte di un programma sperimentale per investigare su un attentato. Così è costretto a rivivere la stessa scena fino a quando non individua i colpevoli.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 1997, di David Fincher, The Game – Nessuna regola, con Michael Douglas. La monotona esistenza di Nicholas, uomo d’affari, viene movimentata da un insolito regalo di compleanno: l’iscrizione ad un club che organizza giochi di ruolo personalizzati.